Kamen temeljac za most u Svilaju, spoj između EU i BiH

SARAJEVO - Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Johanes Han, komesar EU za proširenje i Oleg Butković, ministar prometa Hrvatske, prisustvovali su danas ceremoniji simboličnog postavljanja kamena temeljca za izgradnju prekograničnog mosta na rijeci Savi u Svilaju.

Jakov Ivanković, načelnik Opštine Odžak, kazao je kako ovaj projekat ima veliku važnost za regiju - za Hrvatsku i za BiH, ali ponajviše za Opštinu Odžak.

"Neki kažu da će ovaj most omogućiti da neki odu brže odavdje, ali ja kažem da je most spoj između EU i naše zemlje i donijeće nam bolja vremena. Na njega gledam kao polupunu čašu i mi sada imamo mogućnost, cilj koji moramo ostvariti, a to je izgradnja mosta. Ovaj projekat utječe na sve nas na način da će ovaj most postati žila kucavica BiH i na taj način i Opština Odžak će postati srce Posavine", istakao je Ivanković.

Komesar EU za proširenje je naveo kako mu je zadovoljstvo da učestvuje u polaganju kamena temeljca, te istakao kako će taj most povezivati Hrvatsku i BiH.

"Most simbolizuje vezu između dvije zemlje. Cijeli programi imaju za cilj da se ubrza proces učlanjivanja BiH u EU. Kako bi se to postiglo, treba pospješiti ekonomiju i otvoriti nova radna mjesta koja će omogućiti ovoj zemlji da se brže približi tom putu. Most će zapravo pomoći dvosmjerno odvijanje odnosa između ove dvije zemlje. Institucije EU sa bankama su zajedno uložile preko 90 miliona evra kako bi se ovaj projekat ostvario i donijeće značajne koristi za sve građane. U pitanju je jedna sunčana budućnost u Evropskoj uniji", komentarisao je Han.

"Bez podrške komesara Hana, ovaj projekat bi bio samo slovo na papiru. Zamolio bih da sa krene sa radom i na mostu u Gradiški i Brčkom. Most u Svilaju je dio solucija a ne dio problema", kazao je Ismir Jusko, ministar saobraćaja i veza BiH.

Na ceremoniji postavljanja kamena temeljca, prisutnima se obratio i Butković koji je rekao kako most spaja dvije prijateljske i susjedne zemlje - BiH i Hrvatsku.

"Mi smo prije nekoliko mjeseci imali određenih problema koje smo riješili, riješićemo i druge probleme. Interes Hrvatske je da se povezuje sa BiH. Izgradnjom ovog koridora sigurno je da će gospodarski jačati i Hrvatska i BiH i, kao što je Jusko rekao, imamo u planu i most na Gradiški i most kod Brčkog", kazao je Butković.

Predsjedavajući Savjeta Ministara Denis Zvizdić je istakao kako su sa juče održanog sastanka premijera poslate poruke koje ocrtavaju želju svih zemalja zapadnog Balkana a to je da postanu punopravne članice EU.

"Most se nalazi na jednom od najvažnijih koridora koji će nas povezati sa Hrvatskom i Budimpeštom i EU. Biće još ovakvih projekata između BiH i Hrvatske i brzo ćemo održati zajedničku sjednicu dvije vlade i riješiti određeni broj pitanja koji će biti namijenjeni ka poboljšanju ekonomskih odnosa i olakšaće i ekonomske veze i svakodnevni život ljudi", rekao je Zvizdić.

(N1)