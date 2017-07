Ključna dionica puta od Kotor Varoša do Kneževa oživljava do zime

KOTOR VAROŠ, KNEŽEVO - Nastavak izgradnje regionalnog puta od Kotor Varoša do Kneževa u dužini od 19 kilometara počeće do kraja mjeseca, a stanovnici dvije susjedne opštine do zime bi trebalo da imaju modernu i kvalitetnu saobraćajnicu.

Ovo obećanje dao je direktor "Puteva RS" Nenad Nešić, dodavši da je već na adresu Vlade Srpske upućen zahtjev za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje od 8,97 miliona maraka za izgradnju.

- Taj zahtjev biće razmatran već na idućoj sjednici Vlade RS. Obišli smo prošle sedmice ovu trasu zajedno sa inženjerima i izvođačem radova, odnosno preduzećem "Niskogradnja". Dio puta koji je već urađen nije uništen, jer smo u prethodnom periodu izdvajali novac za njegovo održavanje - kazao je Nešić.

Iz "Puteva RS" poručuju da očekuju da radovi krenu do kraja mjeseca, a završetak posla planiran je za kasnu jesen.

U Vladi RS potvrdili su da su dobili zahtjev "Puteva RS" za kreditno zaduženje, ali nisu mogli precizirati kada će on biti razmatran.

- Vlada RS razmatraće prijedlog o zaduženju, ali i izvještaj o radu "Puteva RS". Gradnja regionalnog puta od Kotor Varoša do Kneževa je prioritetni projekat koji je obuhvaćen strategijom ovog preduzeća. "Putevi RS" ovaj projekat finansiraju iz vlastitih izvora i kredita - kazala je pomoćnik ministra saobraćaja i veza RS Nataša Kostić. U "Niskogradnji" iz Laktaša, sa kojom je još prije tri godine potpisan ugovor o izgradnji ovog regionalnog puta, nismo uspjeli da dobijemo sagovornika.

Izgradnja puta od Kotor Varoša do Kneževa obustavljena je u proljeće 2015. godine zbog nedostatka novca u budžetu "Puteva RS". Nakon dvije godine "Putevi RS" su odlučili da se zaduže za 8,97 miliona KM kako bi gradnja bila nastavljena.

Načelnici Kneževa i Kotor Varoša Goran Borojević i Zdenko Sakan saglasni su da što prije treba početi sa radovima, jer će on olakšati život stanovništvu dvije opštine, ali i doprinijeti njihovom razvoju.

- Mnogo stanovnika Kneževa radi u Kotor Varošu i izgradnjom puta biće olakšano njihovo svakodnevno putovanje. Pola puta između ove dvije opštine je asfaltirano, a druga polovina je makadam. Kada put bude završen, biće ojačan i privredni razvoj dvije opštine - kazao je Borojević.

Sa njim se slaže i Sakan, koji je naglasio da je put prijeko potreban i jer pojedine kotorvaroške firme planiraju da otvaraju i pogone u Kneževu.

- Potrebno je što prije završiti izgradnju ove dionice, jer bi to oživjelo dvije opštine, ali i još jače ih povezalo - kazao je Sakan.

Krčenje šume

Preduzeće "Putevi RS" potpisalo je sa preduzećem "Šume plan" ugovor za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za krčenje šume i promjenu namjene šumskog zemljišta za izgradnju regionalnog puta Kotor Varoš - Kneževo.

Izrada dokumentacije odnosi se samo za dio puta od mjesta Sokoline do Živinica, a za ovaj posao "Šume plan" dobiće 6.844 marke sa PDV-om.

(Glas Srpske)