Kompanija "Brčko gas" zaposlila 21 novog radnika

BANJALUKA - Želim da izrazim zadovoljstvo jer je "Brčko gas" došao ovdje, u Banjaluku, nakon 20 godina.

Rekao je ovo jučer Đorđa Kojić, utemeljitelj i vlasnik kompanije "Brčko gas", otvarajući predstavništvo u Trnu, kod Banjaluke, što je, kako je posebno naglasio, bila njegova želja cijelih 20 godina.

"Evo, danas se naša želja ostvarila. 'Brčko gas' se bavi prodajom Audija i Volkswagena 22 godine, još od 1996. godine. Nadam se da će ovaj naš poslovni centar raditi odlično, kao što radi u Brčkom", rekao je Kojić.

Posebno je naglasio da je "Brčko gas", kada su u pitanju ova dva automobilska brenda, najbolja kompanija u RS, te najbolji servis u čitavoj BiH. Koliko je ovo značajna investicija za samu lokalnu zajednicu potvrđuje podatak da će, otvaranjem nove poslovnice, istovremeno biti otvoreno 21 novo radno mjesto.

"Otvaramo servis, otvaramo prodaju, a za nekoliko dana ćemo otvoriti lakirnicu automobila. To je 21 novo radno mjesto, a ljudi koji će biti zaposleni su sa teritorije Banjaluke, Laktaša i Glamočana. Mi smo otvoreni za naše klijente već od sutra (danas)", istakao je Kojić.

Milorad Dodik, predsjednik RS, čestitao je porodici Kojić na velikom poduhvatu, kazavši da je srećan i ponosan zbog svega.

"Ovo je još jedan dokaz poslovnog uspjeha ove kompanije i to je veoma važno, posebno u današnje vrijeme, kada nam fale dobre vijesti i dobri uspjesi. Sjećam se da su oni koji su kupovali automobile u 'Brčko gasu' morali da idu na servis u Brčko, a sada će to moći ovdje da rade", rekao je Dodik. I on se osvrnuo na značaj otvaranja 21 novog radnog mjesta, posebno apostrofirajući činjenicu da su se juče u Banjaluci okupili svi viđeniji poslovni ljudi iz Brčkog.

Čestitajući Kojiću na novom poslovnom poduhvatu, Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko, rekao je da očekuje još sličnih projekata, takođe se osvrćući na značaj otvaranja 21 radnog mjesta.

Inače, u novoj poslovnici "Brčko gasa" moći će se nabaviti bilo koji primjerak ova dva ugledna njemačka brenda, jednako kao i bilo gdje drugdje u svijetu. Dakle, bilo koja vrsta ili serija koja izađe iz fabrike biće dostupna i u ovoj poslovnici, po vrlo povoljnim cijenama.

PR