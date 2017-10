"Kozaraputevi" kupili preduzeće "Bijeljina put"

BIJELJINA – Prijedorska firma "Kozaraputevi" kupila je za oko deset miliona KM bijeljinsko predzeće "Bijeljina put", koje se od 2001. godine, kada je privatizovano bavilo izgradnjom, rekonstrukcijom i asfaltiranjem puteva te održavanjem i zaštitom magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za BiH.

Kako saznaje poslovni portal "Capital.ba", postupak prodaje je u toku, a kupoprodajna cijena još nije isplaćena.

Preduzeće "Bijeljina put" funkcionisalo je kao akcionarsko društvo sa većinskim privatnim vlasništvom sve do novembra 2014. godine. U trenutku kada je Srđan Ćorić postao stoodstotni vlasnik preduzeća, ono je delistirano sa Banjalučke berze i u protekle tri godine funkcionisalo je kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Nemanja Tolj, dosadašnji direktor "Bijeljina puta" potvrdio je za pomenuti portal da je postupak prodaje i sudske preregistracije na novog vlasnika u toku, te da se status radnika neće mijenjati, odnosno da će oni zadržati svoja radna mjesta. Tolj je naglasio da će preduzeće, i nakon što promijeni vlasnika, funkcionisati u punom kapacitetu.

Vlasnik "Kozaraputeva" Dragan Čorokalo takođe je potvrdio da je proces kupovine "Bijeljina puta" u toku te da će ona biti finansirana iz kredita.

"To je firma sa 170 radnika. Nalazi se na dobroj lokaciji, a s obzirom na to da je u budućnosti planirana gradnja autoputa prema Srbji naš plan je da učestvujemo na tim tenderima. Osim toga, pretpostavljam da će i sa 'Putevima RS' biti nekih projekata, tako da vjerujem da ćemo u narednih šest do sedam godina vratiti kredit koji smo uzeli za kupovinu", kazao je Čorokalo za "Capital.ba".

On je istakao i da bijeljinsko preduzeće ima zadovoljavajući broj radnika, ali da je loša struktura zaposlenih.

"Pojačaćemo firmu, prije svega, kadrovski, sa mlađim ljudima. Ovo preduzeće radi normalno, ima dugu tradiciju kao i Kozaraputevi. Izmirivalo je sve obaveze prema državi, tako da nema velikih problema. Pored kadrovskih pojačanja, potrebno je još investirati u opremu i onda će to biti prava firma", kazao je Čorokalo.

Radnici "Bijeljina puta" već su kontaktirali i Regionalni sindikalni centar Bijeljina, interesujući se za mogućnost da naplate sva svoja potraživanja od dosadašnjeg poslodavca. U posljednje dvije godine u više navrata su im kasnile plate, što je poslovodstvo pravdalo nemogućnošću obezbjeđenja dovoljnog obima posla.

Preduzeće "Bijeljina put" nastalo je statusnim promjenama od državnog komunalnog preduzeća "4. jul" Bijeljina, koje je osnovano davne 1949. godine.

"Kozaraputevi" su dio Fortis grupe u kojoj se nalazi još sedam preduzeća i to "Prijedorputevi" iz Prijedora, "Ilidža putevi", "ING-KOM" Banjaluka, "Japra" Novi Grad, "Livnica" Ljubija, "Industroprojekt" Prijedor i "Egzotik" Prijedor.

