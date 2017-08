Krenuo voz na relaciji Sarajevo - Banjaluka

BANJALUKA - Na željezničkoj liniji između Sarajeva i Banjaluke preko Doboja danas je, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, uspostavljen saobraćaj.

Vršilac dužnosti generalnog direktora „Željeznica Republike Srpske“ Dragan Savanović rekao je novinarima u Banjaluci da su "Željeznice Republike Srpske" i "Željeznice Federacije BiH" otklonile sve tehničke probleme i da će prevoz putnika na toj relaciji biti obavljan modernim talgo garniturama, koje su vlasništvo federalnih željeznica.

Savanović je dodao da će voz kretati ujutro iz Banjaluke u 5.28 časova i da će su Sarajevo stizati u 10.12 časova. U povratku će iz Sarajeva kretati u 15.41 časova, a u Banjaluku stizati u 20.31 časova.

Prema njegovim riječima, vrijeme putovanja je četiri časa i 50 minuta, cijena karte za drugi razred od Banjaluke do Sarajeva je 25,80 KM, a za prvi razred je skuplja za 50 odsto.

"Ovoj vezi je prilagođen red vožnje iz Tuzle, tako da bi voz iz Tuzle stigao na vrijeme u Doboj", naveo je Savanović.

On je dodao da je po pitanju infrastrukture, pruga od Banjaluke do Doboja u građevinskom smislu rekonstruisana, te da se do kraja godine očekuje završetak neophodnih radova na signalizaciji.

Govoreći o ugorovu za Transportnu zajednicu zemalja zapadnog Balkana, Savanović je rekao da federalne željeznice godišnje prevezu blizu devet miliona tona tereta, a "Željeznice Republike Srpske" blizu pet miliona tona, što čini "transportni kolač u finansijskom smislu od oko 150 miliona KM".

"Ako se tržište otvori, to znači da će nekome to tržište da zapne za oko i taj kolač će, neko ko ima modrenija vozna sredstva, iskoristiti da uzme sebi, a zauzvrat u obećanih 250 miliona evra kreditnih sredstava za potpisivanje ugovora za Transportnu zajednicu nema ni jenog željezničkog projekta", dodao je Savanović.

On je podsjetio da u bilansima "Željeznica Republike Srpske" veliku stavku u stvaranju gubitka imaju rate kredita, koji se moraju vraćati Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Evropskoj investicionoj banci, kao i amortizacija.

Generalni direktor "Željeznica Federacije BiH" Enis DŽafić rekao je da između dvije željeznice postoji visoki stepen saradnje kada je u pitanju robni transport i da se uvođenjem voza na relaciji Sarajevo-Banjaluka otklanjaju ranije prepreke, kako bi se građanima i turistima pružila što kvalitetnija usluga uz što jeftiniji prevoz.

On smatra da će ovim vozom u prosjeku putovati između 100 do 150 putnika.

DŽafić je podsjetio i na zakonsku obavezu vlada da sufinansiraju putnički saobraćaj.

"Uvođenjem talgo vozova federalne željeznice su znatno povećale broj prevezenih putnika, jer su ti vozovi klimatizovani, imaju uslugu interneta, posjeduju TV prijemnike", naveo je Džafić.

Prema njegovim rječima, zajednički ciljevi su da se u BiH uspostavi putnički saobraćaj, i da će u narednom periodu željeznice raditi zajedno na otvaranju i drugih željezničkih pravaca.

DŽafić je govoreći o Transportnoj zajednici istakao da bi u otvaranju željezničkog tržišta trebalo upotrijebiti iskustva Hrvatske i Slovenije, koje su to učinile tek kada su postale članice Unije, a do tada su koristile namjenska sredstva iz evropskih fondova.

Prema njegovim riječima, neophodno je izvršiti restrukturisanje obje željezničke kompanije, ojačati željezničkog operatera kako bi se uspjelo suprostaviti konkurenciji, koja će neminovno doći.

On je za revitalizaciju unske pruge rekao da je dogovorena njena elektrifikacija od Novog Grada do Bihaća.