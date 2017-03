Kupci okupirali "Trudbenik", radnici žale za firmom

DOBOJ - Licitacija za prodaju pokretne imovine preduzeća "Trudbenik - Fabrika pneumatskih alata u stečaju" izazvala je danas u Doboju veliku pažnju potencijalnih kupaca, koji su svojim automobilima "okupirali" parking nekadašnjeg giganta, čije prostorije se nalaze u prigradskom naselju Bare.

"Ovoliko auta nije bilo '90. godine kada nas je bilo 350. Stvarno. Gledam sa ulice i pitam se šta je ovo, neka okupacija? Šta ovoliki ljudi traže tu? Da se mi svi okupimo koji smo radili, ne bi bilo ovoliko auta. Nemoguće da je ovoliko ljudi došlo da kupuje. Eeee, pneumatiko, 'Trudbeniku', jadni ste vi, šta ste dočekali", kazao je Miloš Gajić, nekadašnji radnik "Trudbenika", koji je u ovom preduzeću proveo 18 godina.

Stečajni upravnik Lazo Đurđević izjavio je da je na osnovu odluke Skupštine povjerilaca raspisan prvi oglas za prodaju pokretne imovine, a prikupljena sredstva će ići za namirenje povjerilaca.

"Prvo se namiruju troškovi stečajnog postupka iz imovine koja je pod teretom, pod zalogom, gdje radnici imaju pravo da se namiruju iz dobijenih sredstava prodajom te imovine. A ostatak se poslije dijeli povjeriocima, prvi ide viši isplatni red, 12 plata i doprinosi na te plate, a ono što ostane će ići na opšti isplatni red, ukoliko bude", izjavio je Đurđević i dodao da su ukupna priznata potraživanja svih povjerilaca veća od 2,2 miliona KM.

Vrijednost pokretne imovine koja je ponuđena zainteresovanim kupcima na prvoj licitaciji je oko 600.000 KM, a za radne mašine, inventar, alate, te gotove proizvode bilo je zainteresovano pedesetak kupaca, koji do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nisu završili nadmetanje za ponuđenu imovinu.

Magacini su puni, priča Branko Đukić, jedan od radnika "Trudbenika - FPA", kojeg smo zatekli u ovom preduzeću, a procijenjena vrijednost pokretne imovine je, smatra, nerealna.

"Ova fabrika je, po mom mišljenju, mogla da radi, ako ne svi radnici, onda u manjem obimu. Pedeset posto proizvodnje je išlo u izvoz, Srbiju i Hrvatsku, i to je već bilo razrađeno, proizvodi koji imaju tradiciju, koji su se i prije rata plasirali. Po mom mišljenju, to je velika šteta. I vi ste pomalo krivi (mediji), ovo je sada gotovo sve. Da se tu malo i politika, i država, i novinari, da ste se ranije uključili, možda bi se moglo nešto i uraditi", naveo je Đukić, te dodao da je do proglašenja stečaja u preduzeću bilo tridesetak zaposlenih.

Firmu "Trudbenik - FPA" osnovalo je preduzeće "Trudbenik - Tvornica kompresora i pneumatskih alata", te kada je proglašen stečaj u tom preduzeću, ista sudbina je zadesila i njegov ogranak.

"Na početku, kada je osnovana firma, sva naša skladišta su još fakturisana kao naš dug onom gore 'Trudbeniku', to nema nigdje u svijetu da firmu čim osnuješ, da si odmah u startu u minusu. I to za dobre pare. Čuo sam da je to na sudu osporeno, a znate kako to ide na sudu, razvuče se", priča Đukić.

Stečajni upravnik je pojasnio da se na licitaciji prodaje zatečena pokretna imovina, a objekti preduzeća i zemljište na kojem se nalazi neće na doboš.

"Zgrada je sporna zato što je osnivač vratio sebi tu imovinu kao osnivački ulog, pa se vodi postupak u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, vidjećemo šta će se desiti", kaže Lazo Đurđević.

"Koliko se u to razumijem, imovina je sporna od 2012. godine, ali, nažalost, niko to nije znao. Mi smo to vodili ovdje u osnovnim sredstvima, plaćali porez. Mislim, to su gluposti, neviđene gluposti (da 'Trudbenik' zgradu upiše kao svoje vlasništvo i osnivački ulog)", priča Branko Đukić.

Radnici smatraju da je "Trudbenik - FPA" žrtva svog osnivača. Proglasivši stečaj, "Trudbenik - Tvornica kompresora i pneumatskih alata" je u ambis za sobom povukla i njih, iako su imali realne šanse za opstanak.