Kusturica: S našim klijentima odlično se razumijemo proteklih 10 godina

SARAJEVO - Na čelu Sparkasse Bank BiH nedavno mu je potvrđen i treći mandat. U razgovoru za "Nezavisne novine" Sanel Kusturica, generalni direktor, kaže da je povjerenje koje mu je ukazano podstrek da radi još bolje.

"To je potvrda da sam, kako ja lično, tako i moji ključni saradnici, članovi Uprave gospodin Nedim Alihodžić i gospodin Amir Softić, te svi uposlenici Sparkasse Bank radili dobro u proteklom periodu. No, kako svaka medalja ima i svoju drugu stranu, tako je ovaj treći mandat, pored toga što je privilegija i čast, istovremeno i obaveza za članove Uprave da još više radimo na usavršavanju i poboljšanju naših usluga. Glavne vodilje u našem poslovanju uvijek su bili zadovoljni uposlenici, zadovoljni klijenti i odgovornost prema lokalnoj zajednici. Sparkasse Bank je u proteklih 10 godina, koliko postoji na bh. bankarskom tržištu, uvijek nastojala da razumije potrebe svojih klijenata i obezbijedi im kvalitetne bankarske usluge koje su transparentne i jasne, pojašnjava Kusturica.

Sa druge strane, naglašava naš sagovornik, u ovoj banci su svjesni da će klijenti razumjeti njihove vrijednosti i prihvatiti ih kao dugoročnog partnera samo ako i unutar svoje organizacije gaje zajedništvo, konstruktivnu saradnju i poštovanje čovjeka.

Protekla godina bila je izuzetno uspješna za Sparkasse Bank, a poslovni rezultati nisu izostali ni u prvoj polovini ove godine.

"Ovo je bila godina investiranja u ljudske resurse, poslovnu mrežu, tehnologiju itd. Kao i u proteklim godinama, Sparkasse Bank je s matičnom grupom Steiermärkische Sparkasse odlučna da reinvestira dobit u domaću ekonomiju, pa će ostvarena dobit na kraju godine biti usmjerena u dalje povećanje kapitala. Upravo ova strategija, uz visok nivo stabilnosti i kapitalne adekvatnosti, omogućava nam da intenzivnom kreditnom aktivnošću podržavamo privredu i građane BiH te da nastavimo dugoročan i održiv rast i u budućnosti. Za prvih pola godine, ukupan kapital banke je rastao za 4,6 odsto i on trenutno iznosi 164,8 miliona KM. Pored zabilježenog rasta štednje, rast smo ostvarili i u ukupnom kreditnom portfoliju, koji trenutno iznosi blizu jedne milijarde KM, te je u ovoj godini rastao za 4,9 odsto, što je više od prosječnog rasta bankarskog tržišta", kaže Kusturica.

Dodaje kako u BiH postoje dva zakona o bankama, u FBiH i RS, te da takav neusaglašen zakonski okvir u zemlji otežava rad bankarskog sektora.

"Neharmonizirani propisi komplikuju rad banaka, smanjuju efikasnost, povećavaju troškove i u konačnici utiču na kvalitet usluga prema klijentima.

To je prepoznato od svih međunarodnih i domaćih institucija i ono što se radilo u prethodnih godinu dana sigurno će se nastaviti, a to je harmonizacija legislative jer je to i zahtjev MMFa. Prvi dobar korak u tom smjeru je Zakon o bankama na nivou entiteta. Iako postoje, neke razlike su ipak u najvećoj mjeri harmonizirane. Mislimo da je to dobar put", zaključio je Kusturica.