Liberalizacija bi mogla sniziti cijenu struje

TREBINJE, BEČ - Ukoliko bi BiH dozvolila liberalizaciju tržišta električne energije, to bi moglo dovesti do smanjenja cijena, tvrde u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču.

Prema njihovom mišljenju, slobodno formiranje cijena prema potrebama tržišta se u praksi pokazalo bolje od birokratskog upravljanja cijenama.

"Iako je sigurno da mnogo faktora utiče na cijenu električne energije, u slučaju BiH bi liberalizacija objedinjenog tržišta uz povezivanje s regionalnim tržištima mogla dovesti do smanjenja cijena u odnosu na sadašnji komplikovani regulatorni status kvo, kao što su pokazala iskustva iz integrisanog evropskog tržišta", ističu oni.

Naglasili su i da je obaveza BiH u skladu s Trećim energetskim paketom da omogući da se prodaja struje na veliko, kao i u maloprodaji, odvija u skladu sa zakonima slobodnog tržišta.

"U RS cijenu električne energije preduzeća koja je proizvode i dalje određuju regulatori, a to je u suprotnosti s odredbama TEP-a, a to, u suštini, onemogućava puno otvaranje tržišta strujom na veliko u BiH. I ne samo to: sve potpisnice EZ-a su obavezne da omoguće pristup stranim snabdjevačima i da omoguće proizvođačima, trgovcima i dobavljačima da struju prodaju na domaćim i međunarodnim tržištima slobodnog formiranja cijena", istakli su.

U Regulatornoj komisiji za energetiku RS podsjećaju da su svi kupci električne energije u RS od 1. januara 2015. godine kvalifikovani, odnosno imaju mogućnost da sami biraju svog snabdjevača na tržištu električne energije, pri čemu je, kako ističu, mrežna tarifa regulisana, a cijena energije se slobodno ugovara.

"Način utvrđivanja tarifnih stavova i cijena propisan je Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku za električnu energiju, a utvrđuju se u tarifnom postupku koji se vodi pred Regulatornom komisijom", naveli su.

Napominju da Regulatorna komisija ne utvrđuje tarifne stavove za snabdijevanje kupaca na visokom i srednjem naponu.

"Kada su u pitanju ovi kupci, oni plaćaju regulisane tarifne stavove za korišćenje distributivnih sistema koje utvrđuje Regulatorna komisija uvećane za cijenu energije. Naime, ovi kupci mogu nabaviti energiju ili na slobodnom tržištu kod tržišnih snabdjevača, pri čemu cijenu nabavke električne energije slobodno ugovaraju, ili ukoliko ne koriste tu mogućnost kod rezervnog snabdjevača kada je cijena nabavke električne energije utvrđena od strane rezervnog snabdjevača, a na osnovu propisanih kriterijuma u Pravilniku o kvalifikovanom kupcu i promjeni snabdjevača, a na osnovu cijene energije za javno snabdijevanje", ističu oni.