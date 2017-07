Malinari traže bolju otkupnu cijenu ili prijete protestima

SARAJEVO - Asocijacija "Zajedno za bh. malinu" najavila je da će organizovati mirnu protestnu šetnju u velikom broju gradova i pred zgradom Vlade Federacije BiH /FBiH/ u Sarajevu, ukoliko do 7. jula ne dođe do usklađivanja otkupne cijene maline sa cijenom "malina griza" na evropskom tržištu.

Asocijacija je sa juče održanog sastanka u Zenici zatražila da otkupna cijena maline bude usklađena sa cijenom "malina griza" /duboko zamrznuta malina koja je samljevena/ na evropskom tržištu na dan isplate preuzete maline.

"U slučaju da ne dođe do objave otkupne cijene maline koja će biti usklađena sa cijenom griza na evropskom tržištu i to do 7. jula, kada je zakazan sastanak radne grupe pri ministarstvu poljoprivrede u Novom Travniku, Asocijacija će preduzeti nove mjere. Okupićemo proizvođače maline iz cijele BiH 7. jula i uputiti se u Sarajevo, pred zgradu Vlade FBiH", poručuju iz Asocijacije "Zajedno za bh. malinu".

Portal "Kliks" piše da su na nedavno održanom sastanku proizvođača maline sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Šemsudinom Dedićem, malinari zatražili da se po hitnom postupku izbaci iz ugovora akontativna cijena malina od 1 KM po kilogramu, te da se formira kvalitativna akontativna cijena u skladu s uslovima na tržištu. Tražili su i podsticaje od 30 feninga po kilogramu proizvedenih malina na prostoru FBiH.

Zahtjevi proizvođača bili su i kontrola hladnjača, kompletiranje i održavanje baze podataka malinara, uključivanje Razvojne banke FBiH u kreditiranje hladnjačara sa niskom kamatnom stopom koji će se koristiti za isplatu malinara, te sastanak u Ministarstvu pravde radi ispitivanja ugovora.

Na sastanku je dogovoreno formiranje Radne grupe koju će činiti pet članova, a koja će utvrditi donju stvarnu proizvodnu cijenu maline u BiH.

Za sutra u 11.55 časova ispred zgrade Vlade FBiH najavljeni su protesti poljoprivrednika i malinara, koje predvodi Jerko Ivanković Lijanović.