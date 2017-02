Malinari u problemima i pored rekordne proizvodnje

SANSKI MOST - Na području općine Sanski Most u protekloj godini proizvedeno je oko 500 tona malina, što je do sada rekordna proizvodnja, istakao je predsjednik Udruženja "Sanska malina" Nermin Grebo.

On je dodao kako je povećanje obima proizvodnje direktno uslovljeno time što se sve veći broj poljoprivrednih proizvođača preorijentisao na uzgajanje ove kulture.

"Trenutno se uzgojem maline bavi oko stotinu proizvođača u Sanskom Mostu, a pod ovom kulturom je preko 200 dunuma zemljišta. Proteklih go-dina se pokazalo kako je riječ o vrlo isplativoj proizvodnji", istakao je Grebo.

Ipak, on je istakao kako je veliki broj proizvođača trenutno u velikim ekonomskim problemima, jer im još nije isplaćen novac za proizvedenu malinu.

"Otkupljivači se susreću s problemom plasmana i u njihovim skladištima je velika količina maline koju ne mogu plasirati na strano tržište, zbog čega trpe i neposredni proizvođači", istakao je Grebo.

Prema njegovim riječima, evropsko tržište je osvojila malina iz Ukrajine i Poljske, koja je cijenom konkurentnija u odnosu na onu iz BiH, što će se nepovoljno odraziti na proizvodnju ove kulture u narednom periodu.

"Ova godina biće ključna za proizvođače i mislim da će mnogi biti prisiljeni da odustanu od ove proizvodnje", smatra Grebo.