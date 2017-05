"Mittal" se povlači u slučaju prodaje RŽR Ljubija?

BANJALUKA - U slučaju prodaje Rudnika željezne rude (RŽR) Ljubija "Israeli Investment Groupu" (IIG), kompanija "ArcelorMittal" najvjerovatnije neće razvijati svoje poslovne odnose s njima, što bi u praksi značilo da se više neće baviti rudarenjem u Prijedoru.

Ovo je suština juče održanog javnog saslušanja koje je Odbor za privredu Narodne skupštine RS sproveo povodom odluke Vlade RS da IIGu za 92 miliona KM proda 64,99 odsto akcija RŽR Ljubija, koji zajedno s kompanijom "ArcelorMittal" ima zajedničko preduzeće "ArcelorMittal Prijedor", u kojem su vlasnici 49 odsto.

Pored IIGa, ponudu za kupovinu RŽR Ljubija dostavio je i "ArcelorMittal", s tim što je njihova ponuda za gotovo 30 miliona KM manja. I pored toga, odnosno manje ponude, Sindikat zajedničkog preduzeća "ArcelorMittal Prijedor", poslanici opozicije i vlast grada Prijedora su protiv prodaje IIGu, za koji kažu da nema iskustva u rudarenju, niti tržišta za rudu iz Prijedora, koja je vrlo lošeg kvaliteta i koju u sadašnjim okolnostima samo Željezara u Zenici, koja je takođe u vlasništvu "ArcelorMittal", može prerađivati.

Tokom javnog saslušanja moglo se čuti i to da u slučaju da "ArcelorMittal" izađe iz poslovanja rudnika u Prijedoru, željeznu rudu sa tog kraja ne bi imao ko kupovati, jer bi se i Željezera u Zenici prebacila na elektrolučnu peć, što u praksi znači da ne bi prerađivala rudu.

Evgenij Zotov, direktor IIGa, i Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, pokušali su ubijediti narodne poslanike i zainteresovanu javnost da je prodaja RŽR Ljubija firmi IIG dobra, dok su Mladen Jelača, direktor "ArcelorMittala" iz Prijedora, te predstavnici te kompanije, zatim Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, i Milanko Stojnić, predsjednik Sindikata "ArcelorMittala", tokom javnog saslušanja pokušali objasniti zašto je prodaja štetna.

Dok je Đokić tvrdio da se radi o možda i najboljem i najuspješnijem poslu Vlade RS kada su u pitanju privatizacije, jer se prodaje mrtav kapital u mrtvom preduzeću, protivnici takve prodaje tvrdili su da se sa ogromnim rizikom ulazi u posao koji "ne miriše na dobro" i od čega direktno zavisi najmanje 850 radnika koji rade u rudnicima Prijedora.

"Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani", slikovito je prokomentarisao Đaković kompletan posao u vezi s prodajom RŽR Ljubija.

Braneći odluku Vlade RS, Đokić je rekao da se prodajom RŽR Ljubija ne prodaju prirodna bogatstva niti nepokretnosti, što kasnije, odgovarajući na pitanja, nije mogao da razjasni. Takođe, on je kritikovao dosadašnji rad "ArcelorMittala", ističući da nisu željeli razvijati kopove i dijeliti dobit iz zajedničkog preduzeća, istovremeno se pitajući šta to smeta "ArcelorMittalu" ako IIG postane vlasnik 64,99 odsto RŽR Ljubija, s obzirom na to da i tada mogu nastaviti normalno poslovanje, jer u zajedničkom preduzeću imaju 51 odsto vlasništva.

"Nije tačno da nam treba saglasnost 'ArcelorMittala' za prodaju RŽR Ljubija i da će doći do sudskih sporova", rekao je Đokić, obrazlažući odredbe, kako je rekao, štetnog ugovora iz 2004. godine, kojim su sva eksploataciona prava RŽR Ljubija prenesena na novo preduzeće i kojim RŽR Ljubija ne smije da se bavi konkurentskom djelatnošću.

Ovu izjavu nedugo nakon toga demantovali su iz "ArcelorMittala" naglašavajući da situacija sa eventualnom tužbom nije najjasnija i da još nije donesena odluka o tome. U ovoj kompaniji požalili su se i na to da već godinama posluju nelegalno s obzirom na to da nemaju dozvola, ističući da nisu tačne tvrdnje da nisu razvijali nove kopove te da je istina u tome da za taj posao, iako je to trebalo da se desi, nikada nisu dobili koncesije.

"Ne vidimo razlog za tužbe", rekao je juče Zotov ističući da je IIG, ako postane vlasnik RŽR Ljubija, spreman da sve objekte u vlasništvu ovog rudnika, a koji se koriste za društvene potrebe, preda gradu Prijedoru. Takođe, naglasio je da je spreman da potpiše i odredbu u ugovoru kojom će preuzeti sve radnike iz zajedničkog preduzeća i da ima riješeno tržište u slučaju da Željezara u Zenici prestane kupovati rudu iz Prijedora.

"Sa Željezarom Zenica možemo računati na ugovore i u narednih 10 godina. Znači, imamo obezbijeđeno tržište, što je najbitnije u biznisu", rekao je Mladen Jelača, direktor prijedorskog "ArcelorMittala".

Kada je u pitanju imovina RŽR Ljubija, koju u Prijedoru, ali i na obali Jadrana ima mnogo, i jedni i drugi ostali su nedorečeni s obzirom na to da prema važećim zakonima nije moguće tu imovinu koja je ušla u bilans izuzimati.

"Prodaja RŽR Ljubija je udruženi zločinački poduhvat", rekao je Dragan Čavić ističući da su Zotova u RŽR Ljubija doveli ljudi iz SNSDa i podsjećajući na neke tajne sastanke u Beču i dokumente, odnosno geološka istraživanja rađena 2012. godine.

Prodaju RŽR Ljubija komentarisao je i Milorad Dodik, predsjednik RS, koji je rekao: "Trudimo se da u najboljem interesu RS javnost spozna o čemu se radi, a odluka je na poslanicima."

Nakon što je prisustvovao kompletnom javnom saslušanju, Vukota Govedarica, lider SDSa, rekao je da mu se čini da Zotov ne daje svoje pare, a da je vrlo moguće da su te pare koje nudi IIG nekoga iz RS te da je možda najbolje vrijeme da se operu.

Podsjećanja radi, Vlada RS odlučila je da IIG za 92 miliona KM proda 64,99 odsto vlasništva, međutim to treba da potvrdi NSRS, u kojoj, barem za sada, vlast za takvu odluku nema većinu. Inače, ovo je treći put da Vlada RS istoj kompaniji pokušava prodati RŽR Ljubija.