Mlijeko za 30 odsto manje teče zbog suše

TUZLA - Prinos mlijeka u TK pao je za najmanje 30 odsto zbog velike suše. Tuzlanski kanton ima više od 15.500 poljoprivrednih gazdinstava, a od toga više od 1.400 mljekara.

Već 15 godina mljekarstvom na porodičnoj farmi bavi se Senad Smajić iz živiničkog naselja Bašigovci. Trenutno ima 30 grla, od kojih je 20 muznih. Prinos mlijeka je, kaže, pao za oko 30 odsto zbog suše i nekvalitetne silažne hrane.

"Prvi prinosi za ishranu stočnog fonda, to je sijenaža, podbacili su već do 50 %. Kukuruzna silaža će isto tako podbaciti, ako ne i više. Ako se nastavi ovako, bit će totalna šteta", kaže nam Smajić i dodaje da su brat i on namjeravali proširiti farmu, ali sad je to pod znakom pitanja.

Osim što se priroda urotila protiv njih, mljekari imaju probleme i sa državom. Podsticaji se ne isplaćuju na vrijeme te oni ne mogu na vrijeme zasijati, obezbijediti rezerve hrane, platiti sve poreze i veterinarske usluge. Vlada TK je ove godine izdvojila više od tri miliona za podršku poljoprivredi. Oko 15 miliona dolazi sa federalnog nivoa, ali ne na vrijeme, jer dugovi se povlače još iz 2014. godine

"Kantonalno ministarstvo je izmirilo sve obaveze. Nemamo ništa više iz 2016. godine. Vlada je usvojila program utroška sredstava novčane podrške za 2017. Mi već sa opštinskim službama idemo u realizaciju. Kašnjenja dolaze sa federalnog nivoa", rekao je Samid Šarac iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.

Generalno, odnosnom vlasti prema mljekarima razočaran je Muhamed Halilović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika ratarske i stočarske proizvodnje TK. Na njegovoj farmi suša je također uzela danak pa je prinos mlijeka drastično smanjen. Niko nije došao da ga obiđe od lokalnih zvaničnika i eventualno ponudi pomoć.

"Oni su nas potcijenili. To je neukost, to je zaostalost, to je ruralni prostor. Mogu oni, tako misle. Osim medijskih kuća, niko iz lokalne zajednice nije došao u posjetu", kazao je Muhamed.

Godišnja premija za mlijeko u TK iznosi 27 miliona i to je drugi kanton po količini proizvedenog mlijeka u FBiH.