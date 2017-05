Mljekara "Pađeni" - Od dva radnika do regionalnog brenda

BILEĆA - Od skromnog početka u kojem su učestvovali samo supruga i on do firme koja ima 120 stalno zaposlenih radnika, na hiljade kooperanata i koja samo u ovoj godini sprema investicije od dva miliona KM, glasio bi kratak sažetak puta koji je prošla bilećka Mljekara "Pađeni".

Nenad Vukoje, njen osnivač i direktor, kaže da je recept za uspjeh, prije svega, rad, nakon kojeg dolaze volja, htijenje, odricanje i hrabrost.

Od već spomenutih skromnih početaka, "Pađeni" je postao simbol za kvalitetne proizvode i pravu domaćinsku kompaniju, gdje se radnici osjećaju kao dio porodice i s osmijehom dolaze na svoja radna mjesta.

"Prije tri godine smo imali rast od 32 odsto, prije dvije 37, a prošle 21 odsto.

Ove godine smo, takođe, planirali rast od 21 odsto, i prema prvom tromjesečju smo ga već prebacili. Ove godine smo planirali i počeli već raditi na investiciji vrijednoj od 1,5 do dva miliona KM, sve u proizvodnju, to jest proširenje proizvodnog prostora za 800 kvadrata, nabavku novih, najsavremenijih pakerica za jogurt. Dosta novca je namijenjeno i za opremanje laktofriznih stanica. Čak smo i jednom našem kooperantu uredili muzilište, jer se radi o vrijednom čovjeku koji ima vrlo dobro mlijeko, ali nema dovoljno sredstava da to sam napravi", kazao je Vukoje.

U tekućoj godini, prema procjenama, "Pađeni" će otkupiti preko dva miliona litara mlijeka.

Vukoje kaže da je za svaku kompaniju koja želi da bude uspješna važno više stvari. Tu je konstantno ulaganje u modernizaciju, kratkoročno i dugoročno planiranje realno ostvarivih ciljeva, precizna organizacija firme i zaduženja te odnos prema radnicima.

Upravo pomenuti odnos prema radnicima se možda i najbolje ogleda u tome što rukovodstvo "Pađena" podstiče svoje uposlenice da se ostvaruju kao majke i da ni najmanje ne strahuju za posao, koji će ih uvijek čekati.

"Mlade djevojke podstičemo da se udaju i rađaju, da se ne boje da će biti nekih problema. Čak smo imali slučajeve osoba koje su bile na probnom radu i ostale u drugom stanju. Njih smo odmah zapošljavali na neodređeno kako bi bile sigurne za svoj posao i prestale se brinuti hoće li se imati gdje vratiti poslije trudničkog bolovanja", priča Vukoje.

Na kraju svake godine u "Pađenu" se pravi plan za svaku sljedeću i, kako kažu, do sada im se nije desilo da zacrtano i ne ispune.

"Mi već sada znamo sve aktivnosti do 2030. godine. Pazite, to nisu imaginarne stvari, već realni ciljevi. Takođe, kompanija je uređena tako da smo svi tim, ovdje ništa ne zavisi od jednog čovjeka - pa da kada sutra mene, na primjer, ne bude, sve propadne. Naš tim čine mladi ljudi, fakultetski obrazovani, koji će u budućnosti nositi firmu", govori Vukoje.

Vizija firme je da, kako kaže, postanu apsolutni lideri u svojoj oblasti, kako u BiH, tako i u dobrom dijelu regiona. Još jedan od planova kompanije "Pađeni" je i izgradnja reprocentra za odgoj mladih junica.

"Idemo s tim da u našoj farmi uvijek imamo 500 grla u muži i podmladak od 200 grla, svake godine. S tim da bismo podmladak dali kooperantima po izuzetno povoljnim uslovima i koji bi oni plaćali kroz mlijeko i na koliko god godina im odgovara", ističe Vukoje.

S problemima se, kažu, ne susreću, jer ih rješavaju i prije nastanka, ali zato je nerazumijevanje nadležnih često.

"Država i lokalna zajednica bi morale više da pomognu našim kooperantima. U svim opštinama koje ja pokrivam pričao sam sa svim načelnicima i dok smo razgovarali, svi su bili voljni da pomognu, ali poslije je sve ostalo samo na priči. Takođe, smatram da bi se tih 60 miliona koje Ministarstvo izdvaja za poljoprivredu moglo puno bolje iskoristiti. Našim političarima su generalno vidici suženi, nekada je samo mrvica dovoljna da se mnogo toga promijeni, ali eto. Na neki način prepušteni smo sami sebi", zaključuje Vukoje.

PROFIL

Naziv: Mljekara "Pađeni" d.o.o.

Sjedište: Bileća

Osnovano: 1999. godine

Djelatnost: Proizvodnja mlijeka i proizvodnja proizvoda od mlijeka

Broj zaposlenih: 120

Kontakt: http://padjeni.com/

+387-59-490-777

O projektu

Projekat "50+" pokrenuli su "Nezavisne novine" i Privredna komora Republike Srpske, a u okviru Projekta promocije domaće proizvodnje "Naše je bolje". On će trajati tokom 2017. godine, a planirano je kontinuirano predstavljanje uspješnih preduzeća koja posluju u našoj zemlji, a zapošljavaju 50 i više radnika.

Cilj projekta je predstaviti što više pozitivnih primjera kako bismo podstakli investicije i razvojne programe i kako bi javnost bila upoznata s poslovnim mogućnostima, proizvodnim asortimanom ili uslugama koje pružaju domaće kompanije. Projekat su podržali grad Prijedor i opština Derventa.