Neće biti smanjenja plate u "Šumama Srpske"

BANJALUKA - Generalni direktor Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" Risto Marić je rekao danas u Banjaluci da neće biti smanjenja plata radnicima u ovoj firmi na osnovu Pravilnika o radu, kako se tvrdi u medijima i u pojedinim sindikatima.

Marić je poručio svim radnicima "Šuma" da nema potrebe da njima bilo ko manipuliše jer se plate isplaćuju redovno i nisu umanjene.

On je rekao novinarima da je riječ o umanjenju koje se odnosi na ono što je nadoknada i što se daje putem plate, a to su četiri komponente-minuli rad, topli obrok, troškovi prevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada, te regres.

Marić je rekao da će plate zaposlenih u "Šumama" biti tema u momentu kada se bude potpisivao opšti kolektivni ugovor u okviru preduzeća, koji je Ustavni sud Srpske ranije stavio van snage.

On je ponovio da je Pravilnik o radu na prijedlog Uprave usvojio Nadzorni odbor preduzeća na osnovu odluke Vlade Srpske iz prošle godine.

Marić je naveo da "Šume" ne primjenjuju Pravilnik o radu, te da je riječ o politikanstvu Sindikalne organizacije Javnog preduzeća /JP/ "Šume Republike Srpske" koja je najavila protestno okupljanje u petak, 30. juna, ispred Direkcije preduzeća na Sokocu.

"Stalno prijete štrajkom, a nemaju za to osnovu", rekao je Marić.

On je ponovio da je pomenuti sindikat sam sebe sve ove godine smatrao reprezentativnim, a registrovam je 26. maja kao udruženje, a ne kao sindikat.

Marić je rekao da je pored ovog sindikata rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite dobio Sindikat zaposlenih Javnog preduzeća "Šume Srpske".

Kada je riječ o smjeni direktora šumskih gazdinstava u Srpskoj koja posluju negativno, Marić je rekao da će lično i uz pomoć resornog ministarstva tražiti smjenu direktora koji ne budu popravili stanje u svojim firmama do kraja godine.

"To su četiri gazdinstva - `Višegrad`, `Birač` iz Vlasenice, `Lopare`, te `Jahorina` sa Pala", rekao je Marić.

Iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Srpske nedavno je saopšteno da će protestno okupljanje Sindikalne organizacije Javnog preduzeća /JP/ "Šume Republike Srpske" biti održano u petak, 30. juna, ispred Direkcije preduzeća na Sokocu sa početkom u 10.30 časova.

Sindikalne organizacije Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" počele su sa zakazivanjem štrajkova zbog stupanja na snagu Pravilnika o radu koji je, kako tvrde, donio Marić bez saglasnosti Sindikata i kojim je predviđeno umanjenje primanja za oko 150 KM po radniku.

Uprava preduzeća "Šume Republike Srpske" saopštila je nedavno da ne postoje uslovi za izdavanje rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Jedinstvene udružene sindikalne organizacije "Šume Srpske" jer taj sindikat u zahtjevu nije dostavio dokaz o broju članova.

Iz "Šuma Srpske" posjećaju da je zakonom određeno da je sindikat reprezentativan ako je učlanjeno ne manje od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih lica.

"S obzirom na priloženu dokumentaciju zahtjev je mogao biti odbačen kao nepotpun ili kao neosnovan, a da se ne ulazi u meritum stvari. Međutim, navedenom sindikalnom udruženju je proslijeđen zaključak da u roku od 15 dana dostavi uredan i potpun zahtjev da bismo o njemu odlučivali", navode iz "Šuma Srpske".