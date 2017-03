"Nema diskriminacije u ponudi Vlade za isplatu zaostalih naknada"

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da ne postoji diskriminacija u ponudi Vlade Srpske sindikatima za isplatu zaostalih naknada budžetskim korisnicima.

Cvijanovićeva je, komentarišući to što je sindikat pravosuđa ocijenio diskriminatorskom ovu ponudu Vlade jer ne obuhvata radnike koji neće da odustanu od tužbe, izrazila žaljenje što je došlo do određenog nesporazuma i što je pogrešno okarakterisana ta ponuda.

Ona je podsjetila da je Vlada ponudila radnicima da sve pripadajuće obaveze idu redovno - plata, plus sve pripadajuće naknade, a da se stari dugovi isplate uz redovne kroz 18 rata.

Cvijanovićeva je za RTRS pojasnila da je riječ o naknadama koje nisu isplaćene u određenom periodu, kao što su jubilarne, za prevoz, te druge naknade garantovane kolektivnim sporazumom.

"Nema diskriminacije, mislim da je to totalno pogrešno obrazložio jedan sindikat. Mi smo rekli da oni ljudi koji su već išli sa tužbama protiv Vlade, dakle već se nalaze u određenim postupcima pred sudovima, morali bi da se odreknu ili da odustanu od svojih tužbi da bi mogli ući u ovaj režim rata", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, u protivnom bi se moglo desiti da neko bude namiren dva puta, da napravi sporazum sa ministarstvom ili sa institucijom u kojoj radi, a da mu u međuvremenu bude neka presuda i da mu taj novac već bude isplaćen na taj način.

"To je prosto da bismo spriječili da dođe do dupliranja plaćanja nekim ljudima, ništa drugo nema iza toga, nikakve diskriminacije. Mislim da je sasvim uredu, nikome mi ne osporavamo pravo ni da ide sa tužbama, ali smatramo da je bolji način da se to riješi na ovaj sporazum kroz reprogram, kroz 18 rata", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da nema nikakve diskriminacije i da se svakom pojedincu nudi mogućnost da sam odluči kako će to uraditi.

"U jednom dijelu se slažem sa ljudima iz pravosuđa koji su nam to komentarisali, kada govorim o sindikatu, kada su rekli da sindikat možda nije najreferentnija tačka sa kojim možemo napraviti sporazum", rekla je predsjednik Vlade Srpske.

Ona je naglasila da je uloga sindikata da bude most između Vlade i radnika.

"Naravno da ćemo mi te sporazume potpisivati sa radnicima, a ne sa sindikatom.

Nama će možda u nekoj fazi, ako se opredijele za takvo rješenje, biti relevantniji direktori određenih škola, ustanova koji će nam pomoći oko spiskova radnika da bismo mogli sa njima da direktno zaključujemo sporazume", dodala je Cvijanovićeva.