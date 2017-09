"Nezavisne" istražile ko stoji iza firme "Montefly": Uzimali rezervacije za letove, pa ih povukli

BANJALUKA, GETEBORG - Švedska agencija "Montefly", za koju je na pres-konferenciji u četvrtak najavljeno da će krajem decembra započeti s redovnim avionskim letovima jednom sedmično iz švedskog Geteborga do Banjaluke i Podgorice, kćerka je firma druge kompanije pod nazivom "Group Fun Travel AB", a za koju nismo uspjeli pronaći ni internet stranicu.

Kako su "Nezavisne" uspjele utvrditi nakon kraćeg istraživanja, "Group Fun Travel AB" nalazi se na adresi Vattenverksgaten 13 kraj Geteborga, a na istoj adresi je navedena i lokacija "Monteflya". Kao direktor "Group Fun Travel AB" naveden je Namko Kovačević, a kao njegov zamjenik Toni Ante Bašić.

Na adresi Vattenverksgaten 13 registrovane su još četiri firme. Jedna, pod nazivom "Haga Bleck & Plåtslageri AB" je građevinska firma koja posluje dobro, a kao direktor ove firme naveden je Toni Ante Bašić.

Zatim, na istoj adresi je i "Vigab Industriservice AB", koja se takođe bavi građevinarstvom, a za koju je uz to navedeno da je nekoliko godina uzastopno poslovala s gubitkom. Kao direktor naveden je Toni Ante Bašić, a kao njegov zamjenik Ratko Barać.

Takođe, tu je i "GVI Holding AB", koja se bavi investiranjem, a za koju je navedeno da je čine tri kompanije. Predsjednik Upravnog odbora je Toni Ante Bašić, dok su kao članovi Odbora navedeni Ratko Barać, Kejti Roz i Mari Barać.

Tu je još registrovana i firma "Vigab Verkstadsindustri AB", a kojoj su takođe na čelu Toni Ante Bašić i Ratko Barać.

Po imenima da se naslutili da su vlasnici porijeklom s prostora Balkana.

Za razliku od većine navedenih firmi, "Group Fun Travel AB" u zadnje četiri godine nije zabilježila dobre poslovne rezultate.

Na broj telefona koji je naveden na sajtu "Monteflya" niko se nije javljao, a putem Facebook stranice stupili smo u kontakt s osobom koja nam se nije predstavila, a kojoj smo poslali nekoliko pitanja.

Osoba je na našem jeziku prvo pokušala indirektno demantovati da će oni organizovati letove.

"Koliko sam ja upoznat nije objavljeno da će naša agencija organizirati i vršiti letove iz Geteborga nego da se očekuju novi letovi iz Geteborga s početkom 22. decembra", navedeno je u odgovoru.

Na naše naredno pitanje kako to da se onda na njihovoj stranici već mogu rezervisati karte i da karta u jednom smjeru iz Geteborga do Banjaluke košta oko 100 evra, rečeno nam je da se strpimo do ponedjeljka.

Zanimljivo je da je booking ubrzo nakon naše prepiske skinut s internet stranice, tako da nismo bili u mogućnosti ponovo izvršiti booking za let od Geteborga do Banjaluke, a destinacije za letove su takođe skinute sa sajta.

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS su nas za dodatne informacije uputili na Miroslava Janjića, direktora "Aerodroma RS", koji u petak nije bio dostupan.

Na internet-stranici "Monteflya" je navedeno da agencija nudi povoljne letove ka manje poznatim dijelovima Balkana, odnosno ka Crnoj Gori i BiH.

"Naš cilj je da ponudimo letove ka Banjaluci i Podgorici iz Geteborga u početku, a da kasnije ponudimo nekoliko destinacija u Evropi", navedeno je na sajtu. Ističu da im je vizija da ponude vazdušni saobraćaj sa čestim polijetanjima i visokim standardom.

Podsjećanja radi, "Nezavisne" su početkom godine napisale serijal priča u kojima smo pokazali da je kompanija "Sea Air", koja je takođe željela uspostaviti letove s banjalučkog aerodroma, tužena za prevaru i neplaćanje unajmljenih aviona, kao i da je otjerana s nekoliko evropskih aerodroma. Dosad su s banjalučkog aerodroma nekoliko puta uspostavljani letovi, ali su sve kompanije bankrotirale, između ostalih i "Sky Srpska", kao i kompanija "Austrojet", koja je letjela do Salcburga.