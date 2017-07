Nova obećanja radnicima "Unisa" iz Dervente uz nova odgađanja

DERVENTA - Uprava Fabrike cijevi "Unis" iz Dervente samo je djelimično ispunila obećanje dato radnicima prije nešto više od mjesec dana, kada su se obavezali da će im do kraja jula isplatiti dugovanja za plate i doprinose.

Tada su, da podsjetimo, obećali da će do 20. juna isplatiti bruto martovsku platu, do 10. jula aprilsku, a do kraja mjeseca i platu za maj, kao i doprinose za prva tri mjeseca.

Zbog tih obećanja radnici su prekinuli štrajk i otišli na čekanje, a u međuvremenu uplaćena im je samo martovska plata, dok je za ostatak iz Uprave stiglo novo obećanje, ali uz novo prolongiranje.

U petak su se ponovo sastali u krugu fabrike, gdje su odlučili kako će sačekati još nekoliko dana, a zatim preduzeti naredne korake.

"Iz Uprave nam se obratio Aleksandar Tomić, koji je kazao kako će do 18. jula biti isplaćena aprilska bruto plata kao i doprinosi za januar, februar i mart, što je izazvalo nezadovoljstvo kod radnika zbog novog pomjeranja rokova", kazala je Radoslava Milanković, predsjednik Sindikalne organizacije u ovom preduzeću.

Kako kaže, pored dugovanja za plate, ogroman problem su i neuplaćeni doprinosi zbog kojih radnici ne mogu da se liječe. Zdravstvene knjižice su im bile ovjerene samo privremeno pa se nadaju da će resorno ministarstvo reagovati i preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS im omogućiti da se liječe.

Kada je početak proizvodnje u pitanju, najavljena je mogućnost pokretanja krajem sljedeće sedmice, a radnici se nadaju kako će se ostvariti kontinuitet rada neophodan za redovne isplate. Zasad samo nekoliko njih radi na održavanju u fabrici.

U petak iz Uprave nismo uspjeli dobiti nikoga s kim bismo mogli porazgovarati o ovoj temi.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Doboju prihvatio je plan finansijskog i operativnog restrukturiranja fabrike cijevi, a prema kojem bi ovo preduzeće u narednih 11 godina trebalo da izađe iz krize i dugova, koji iznose blizu pola milijarde maraka.

Najveće potraživanje prema "Unisu" ima Kreditnoizvozna agencija IGA BiH, koja je prijavila dug od 194.985.211,95, a koji bi u ratama, prema planu, trebalo da bude isplaćen do 2027. godine.