Novalić: "Konzum" nije zadužen, nema razloga za zabrinutost

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Federacije BiH /FBiH/ Fadil Novalić rekao je da "Konzum" u BiH nije zadužen i da je njegovo poslovanje uravnoteženo, te da nema razloga za zabrinutost.

"`Konzum` nije kreditno zadužen, nije dužan BiH, nije dužan ni radnicima, ni bankama. `Konzum` je dužan samo dobavljačima, a poslovanje je uravnoteženo", rekao je Novalić novinarima u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima četiri kćerke-firme "Agrokora" u BiH - "Konzum", "Ledo", "Sarajevski kiseljak" i "Velpro".

Sastanku su prisustvovali i hrvatski ambasador u BiH Ivan del Vekio i potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

"Provjerili smo performanse i kapacitet preduzeća u BiH. To su preduzeća koja imaju promet veći od milijardu KM, a sam `Konzum` ima 870 miliona u FBiH. Za BiH su ti brojevi veći jer zapošljavaju 4.200 ljudi, što je petnaesti dio prometa `Agrokora`. To nije velik udio, ali nije beznačajan. Provjerili smo sve, dug je manji od zaliha i ukupnih potraživanja. Plaćanje funkcioniše normalno", rekao je Novalić.

Prema informacijama kojima raspolaže Vlada FBiH, do 31. decembra prošle godine dug prema dobavljačima u BiH veći je od 318 miliona KM.

Federalni mediji prenose da je Novalić rekao da je podatak "Konzuma" da dug prema dobavljačima sa 31. martom iznosi 130 miliona KM.

Bojić je istakao da će u BiH biti nastavljeno pozitivno poslovanje "Agrokora" i da će taj trend pratiti nova zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta.

"Izjava da će doći do gašenja određenih prodavnica koje posluju neprofitabilno ne znači gašenje radnih mjesta, jer to će se kompenzirati otvaranjem novih radnih mjesta i novim investicijama. Raduje me i to što smo dobili dobre informacije koje smo uporedili sa podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i poreskih uprava. To su iste cifre i nije bilo malverzacija. Raduje me i to što su njihova potraživanja veća nego što su obaveze prema dobavljačima", rekao je Bojić.

Del Vekio je istakao da se u javnosti spekuliše u vezi sa dugom, što nije istina, te da treba raditi da se sačuvaju radna mjesta.

"U interesu je i BiH i Hrvatske da kompanije nastave pozitivno poslovati", naveo je Del Vekio.