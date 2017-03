Ogorčeni željezničari traže pomoć od Dodika

BANJALUKA - Željezničari koji su nedavno štrajkovali glađu na Željezničkoj stanici u Banjaluci zatražili su pomoć od predsjednika RS Milorada Dodika i poslanika Narodne skupštine RS da se protiv njih ne vode disciplinski postupci koje je najavila uprava "Željeznica RS" (ŽRS).

Naime, oni su danas predsjedniku RS i poslanicima Narodne skupštine predali otvoreno pismo u kojem ističu da će se usprotiviti svakom disciplinskom progonu. Oni od zvaničnika RS traže i da se isti posao isto vrednuje.

U pismu, između ostaloga, stoji kako čistačici, vozaču, sindikalcu nije ista plata u ŽRS i u Vladi RS. Prvom se, kažu, koeficijent obračunava po najnižoj cijeni rada u RS, a drugom po republičkom prosjeku.

"Rad u RS mora imati istu vrijednost za istu količinu potrošene energije, istu vještinu i znanje. Mi željezničari imamo potrebu da budemo građani, a ne kmetovi bahatih feudalaca", ističu željezničari u pismu i pozivaju vlast u RS da počne da rješava probleme jer, kako naglašavaju, vrijeme ističe.

Podsjećamo da je Milorad Dodik, predsjednik RS, 21. marta došao da razgovara sa štrajkačima i da je nakon razgovora okončan protest, kada im je rekao da im je isplaćena februarska plata.

Dodik je danas rekao da neće biti sankcija protiv željezničara.

"To ću ja danas da završim", naglasio je Dodik.

Željezničari koji su nedavno štrajkovali glađu rekli su za "Nezavisne" da će učiniti opet istu stvar ukoliko preduzeće ispuni svoj naum i pokrene disciplinski postupak. Oni kažu da su svi radnici ŽRS jedinstveni u međusobnoj podršci, te da će im sada podrška biti daleko veća i da će blokirati i željeznički saobraćaj.

Tvrde da je generalni direktor ovog preduzeća Dragan Savanović svim sekcijama ŽRS poslao zahtjev da se dostave spiskovi s imenima radnika koji će biti dostavljeni Ministarstvu saobraćaja i veza RS kako bi se, po njemu, proveli postupci prema zaposlenima.

Željezničari kažu da su iz uprave ovog preduzeća, kada su u pitanju kazne radnicima, najglasniji oni članovi protiv kojih se vode istrage i razni krivični postupci.

"Pričaju da je to sve po zakonu i da hoće samo po njemu da nas kazne. Pa gdje je taj zakon za njih koji ga godinama krše i koji su firmu uvalili u dug od 300 miliona KM", kazao je Boris Šukalo, jedan od onih koji su bili aktivni pri nedavnim protestima.

Čedo Knežević, radnik ŽRS koji je najduže izdržao štrajk glađu te zbog izmorenosti više puta završio u bolnici, rekao je da pokretanje disciplinskih postupaka njih ne brine.

"Ja se prelijepo osjećam, zabrinuti treba da budu oni koji to pokreću jer mi smo spremni na sve, prije svega da kao ljudi smanjimo rizike i štetu koji mogu nastati u slučaju pokretanja postupaka protiv nas. A koji su to rizici i šteta - to oni najbolje znaju", kaže Knežević, a pod "oni" misli na upravu ŽRS i nadležne institucije vlasti.

U toku dana nismo uspjeli da dobijemo komentar od Savanovića, te iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.