Oko 70 predstavnika kompanija okupilo se u Nevesinju

Nevesinje - U Nevesinju je danas otvoren prvi Investiciono-poslovni forum na kojem se okupilo oko 70 predstavnika kompanija iz BiH, regije i dijaspore.

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je da će na forumu biti predstavljeni potencijali, mogućnosti i pogodnosti za ulaganja u taj kraj.



"Danas ćemo predstaviti već zaživjele projekte u Nevesinju, među kojima su tekstilni pogon, koji su otvorili privrednici iz Crne Gore, kao i unapređenje projekata u bolnici koje se radi u saradnji sa /Razvojnim programom UN/ UNDP-om", rekao je Avdalović novinarima u restoranu "Bukvica" gdje se održava forum.



Avdalović je istakao da ovih dana treba da budu usvojeni novi regulacioni planovi, a riječ je o "Šipad Nevesinju" i bivšoj kasarni u kojoj će biti napravljena stambeno-poslovna zona, kao i zona za kulturne i sportske sadržaje.



On je izrazio očekivanje da će forum dati rezultate i da će oni biti vidljivi već naredne godine.



Avdalović je zahvalio Razvojnom programu UN i Ambasadi Švajcarske koji su podržali projekte u Nevesinju, kao i ovaj forum, te istakao da je cilj da se svake godine u okviru manifestacije "Nevesinjska olimpijade" okupe poslovni ljudi iz regije i dijaspore.



Jedan od privrednika na forumu bio je Petar Savić iz Crne Gore koji je najavio da njegova kompanija planira da u Nevesinju otvori pogon za proizvodnju bravarije, PVC i aluminijskih profila.



"To su proizvodi čiji će plasman ići za Crnu Goru i Albaniju. U početku ćemo zaposliti osam ljudi, a nadam se da počinjemo do nove godine", rekao je Savić.



Poslovni forum održava se u okviru manifestacije "Nevesinjska olimpijada" čije je svečano otvaranje zakazano za večeras u 21.00 čas.