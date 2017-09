PMP "Jelšingrad" Gradiška: Uspješan primjer privatizacije

GRADIŠKA - Preduzeće PMP "Jelšingrad" iz Gradiške uspješan je primjer privatizacije jer su investitori i prije zadatih rokova ispunili obaveze preuzete ugovorom, uložili milione u pogon i opremu i otvorili nova radna mjesta.

To se vidi i danas, nakon što je prošlo više od deset godina od tog procesa i gdje je u međuvremenu ova fabrika izgradila reputaciju provjerenog partnera i ozbiljnog proizvođača, te na taj način uspjela da se pozicionira na sve zahtjevnijem svjetskom tržištu.

Specijalizovali su se za izradu teških varenih čeličnih konstrukcija, a njihova oprema je instalirana u čeličanama na svim kontinentima.

Pedeset odsto proizvodnje se odnosi na industriju čelika, gdje proizvode mašine za čeličane i elektropeći. Drugi dio se odnosi na izradu komponenti za valjaonice, kao i proizvodnju dijelova za velike transportne mašine kao što su dizalice za kontejnere u lukama.

Takođe, u njihovim halama rade se i druge varene konstrukcije, pa su tako, primjera radi, za jednu njemačku firmu napravili most za transport rude od rudnika do termoelektrane u Stanarima.

Prema riječima Branislava Banjca, direktora preduzeća, PMP "Jelšingrad" se od drugih preduzeća, a koja su privatizovana stranim kapitalom, razlikuje u dvije stvari, a to su nezavisnost i proizvodnja koja nikada nije ista.

"Vlasnik je od početka imao viziju da napravi firmu koja će imati kompletnu organizaciju, i to smo nakon pet godina od početka i ostvarili. Ako vidite druge firme gdje je strani vlasnik i ako pogledate na koji način funkcionišu, vidjećete da smo mi jedna od rijetkih kojoj nije sve diktirano od strane grupacije, nego u dobroj mjeri funkcionišemo kao nezavisna organizaciona cjelina. Imamo kompletnu organizacionu strukturu koja je sačinjena od naših ljudi", kaže Banjac.

Sa druge strane, kako kaže, ne postoji serijska proizvodnja i radi se po projektima.

"Naši proizvodi nikada nisu isti. Imamo menadžment za projekte i uvijek upravljamo sa 15 različitih projekata i kupaca. Kada se jedni završe, drugi počinju i to organizaciono daje kompleksnost cijeloj priči, jer nemamo ono što većina stranih investitora donosi, a to je prenesena proizvodna linija", kaže on.

Iz ove firme poručuju kako je saradnja s lokalnom zajednicom, kao i s republičkim organima na izuzetno visokom nivou, prožeta razumijevanjem i uvažavanjem, a što se najbolje vidjelo u procesu privatizacije i prvim godinama rada.

"Ono što je problematično je to što se zakonska regulativa u zadnjih deset godina promijenila i ne podstiče toliko investicije i ulagače kao što je to bilo ranijih godina. Ranije smo imali stimulacije za izvoznike, koje su bile značajne svim preduzećima koja izvoze, i to je bila konkretna pomoć od države privredi, a opet nešto što druge države ne daju. Grupacija ima firme u Kini, Indiji, Italiji i predstavništva širom svijeta i to je nešto što je vlasnik prepoznao i pohvalio. Nažalost, to više nemamo i bilo bi sjajno kada bi se ponovo vratilo", kazao je Banjac i dodao kako probleme investitorima pravi i Uprava za indirektno oporezivanje BiH sa banalnim problemima, poput dodjele PDV broja. Problem je, dodaje, i s obučenom radnom snagom, koje gotovo i da nema.

Inače u PMP "Jelšingrad" u narednih nekoliko godina planiraju investiciju u izgradnju nove hale, a s kojom bi se proizvodnja udvostručila. Projekat postoji i očekuje se zeleno svjetlo od strane vlasnika kako bi se krenulo u realizaciju. Ovom investicijom sigurno bi bila otvorena i nova radna mjesta, te bi se broj zaposlenih sa sadašnjih 190 znatno uvećao.

PROFIL

Naziv: PMP "Jelšingrad"

Sjedište: Gradiška

Osnovano: 2006.

Djelatnost: Proizvodnja mašina

Broj zaposlenih: 190

Kontakt: www.pmp-industries.com, 051/826-100

O projektu

Projekat "50+" pokrenuli su "Nezavisne novine" i Privredna komora Republike Srpske, a u okvi-ru Projekta promocije domaće proizvodnje "Na-še je bolje".

On će trajati tokom 2017. godine, a planirano je kontinuirano predstavljanje uspješnih predu-zeća koja posluju u Republici Srpskoj, a zapoš-ljavaju 50 i više radnika.

Cilj projekta je predstaviti što više pozitivnih pri-mjera kako bismo podstakli investicije i razvoj-ne programe i kako bi javnost bila upoznata s poslovnim mogućnostima, proizvodnim asorti-manom ili uslugama koje pružaju domaće kom-panije. Biće predstavljena prirodna bogatstva, kao i turistički potencijali. Projekat su podržali grad Prijedor i opština Derventa.