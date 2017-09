PROINTER ITSS: Deficit stručnog kadra veliki problem

Sa problemom nedostatka stručnog kadra na našim prostorima susreće se veliki broj kompanija iz IT sektora, a jedna od njih je i PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka. Do velike ponude radnih mjesta u ovoj oblasti došlo je jer su pojedine domaće firme u ovoj industriji izrasle u ozbiljne kompanije sa međunarodnim značajem, te u skladu s tim svakodnevno povećavaju promet svojih usluga.

Da li zbog manjka interesovanja ili sistema školstva, još jedan od problema je i što obrazovanje stručnog kadra nije išlo u korak sa naglim razvojem računarske nauke i tehnologije u svijetu, koje su postale nazmjenjivi dio razvoja svakog modernog društva, pogotovo na našim prostorima gdje je relativno kasno započeo proces primjene računarskih tehnologija. Rezultat takve prakse na našim prostorima je činjenica da su zanimanja iz oblasti IT-a ubjedljivo najtraženija.

Iz kompanije PROINTER ITSS, vodeće kompanije u regionu na polju informacionih tehnologija, navode kako često objavljuju konkurse za prijem radnika, međutim, do kadra dolaze teško. Pozicije poput mrežnih inženjera, inženjera elektrotehnike, te sistem inženjera teško popunjavaju zbog problema s pronalaskom kvalifikovanih radnika.

Dobrim uslovima zadržati inženjere elektrotehnike

Prointer Banjaluka

Od svog osnivanja prije dvije godine, kompanija PROINTER ITSS zaposlila je 30 radnika, a sa sličnom praksom nastavljaju i u budućnosti. Do kraja godine u planu je zapošljavanje još 10 radnika i to ne samo IT stručnjaka već i ekonomista i pravnika.

Svjesni činjenice da je potražnja za IT stručnjacima daleko veća od ponude, nude dobre uslove i profesionalni uspjeh zaposlenih. Na taj način se nadaju da će prekinuti trend da inženjeri elektrotehnike odmah poslije diplomiranja odlaze u inostranstvo, privučeni velikim platama i šansama za usavršavanje.

U kompaniji PROINTER ITSS se nadaju se da će se u budućnosti definisati strategija razvoja, odnosno sektorska strategija kao i potrebe tržišta, te na osnovu toga planirati i upisna politika i promovisati određena zanimanja, poput onih iz oblasti IT-a.

Jedna od planiranih aktivnosti, za koju smatraju da bi riješila problem nedostatka kadra, je i motivacija učenika da se u budućnosti odlučuju za zanimanja u kojima će bez problema dolaziti do posla. Stipendiranje budućih inženjera, ali i približavanje činjenice da takvi poslovi u budućnosti donose dobra primanja, koja su trenutno među najvišima u RS, će takođe biti od pomoći.

Prointer pokrenuo i trening centar

Pokretanjem Calculus Training Centra sa sertifikovanim kursevima vodećeg svjetskog proizvođača računarskih programa, kompanije Microsoft, Prointer pokušava direktno riješiti problem nedostatka stručnog kadra, te doprinijeti razvoju IT tržišta rada. Osim toga, na ovaj način, mladi koji već rade u IT sektoru imaju priliku da usavršavaju svoja znanja i vještine, a u skladu sa svjetskim praksama i zahtjevima.

Kursevi koji su dostupni u Calculusu polaznicima omogućavaju dobijanje Microsoft Technology Associate (MTA), Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) i Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikata, koji su priznati bilo gdje u svijetu. Ovi kursevi predstavljaju samo početak edukacije jer je u planu da se program Calculus Training Centre-a razvije u smjeru ostalih znanja i kurseva iz oblasti računarskih mreža, sistemske administracije, i specijalizovanih znanja iz oblasti informacionih tehnologija.