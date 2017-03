Privrednici Brčkog protiv fiskalizacije

BRČKO - Uprkos protivljenju privrednika, a na insistiranje entiteta, od početka iduće godine fiskalne kase biće uvedene i u distriktu Brčko.

Zakon o fiskalnim sistemima već je usvojen, a u toku su pripreme koje podrazumijevaju izradu softvera, donošenje pravilnika, obuku službenika itd. i zasad ključno je pitanje ko će sve biti obuhvaćen tom fiskalizacijom.

"Fiskalizacija počinje 1. januara 2018. godine i to je sigurno. Radimo pravilnike i na vezi smo s entitetima i gledamo kako je to riješeno u okruženju, a sve s ciljem da to uradimo što jeftinije. Nije nam cilj da ljude opteretimo i fiskalizujemo i one koji nisu u fokusu, tako da ćemo gledati da što manje ljudi i poslova obuhvatimo tim", rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta.

Podsjećanja radi, entitetski premijeri, Fadil Novalić i Željka Cvijanović, poslije zajedničke sjednice dvije vlade rekli su da će Savjetu ministara BiH uputiti prijedlog za uvođenje fiskalizacije u Brčko.

Ovaj stav entitetskih premijera mnoge je zbunio s obzirom na to da je u vezi s fiskalizacijom u Brčko distriktu manje-više sve već poznato i jasno, jer su usvojeni potrebni zakoni i još je ostalo da se samo tehnički pripremi taj posao.

Prema sadašnjim evidencijama, u Brčko distriktu ima oko 5.500 pravnih lica koja će, ako se preslika situacija iz Republike Srpske i Federacije BiH, morati imati fiskalnu kasu.

Prosječna cijena fiskalne kase na početku fiskalizacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH bila je oko 1.000 KM, što će vjerovatno biti slučaj i u Brčkom, iako se trenutno polovne u entitetima mogu naći i za 200-300 maraka.

Prema nezvaničnim informacijama u Brčkom, fiskalizacije bi mogli biti oslobođeni trgovci na pijacama, manje zanatske radionice i određene uslužne djelatnosti kao što su taksisti, prevoznici itd., ali to će precizno biti definisano pravilnikom koji će uraditi Vlada Brčko distrikta.

"Dobre su kontrole i sada i fiskalizacija neće promijeniti ništa, već će biti samo dodatni namet na privrednike. Te fiskalne kase treba ukidati na cijeloj teritoriji BiH i ići u smjeru kao i ostale zemlje koje su s tom fiskalizacijom prestale", rekao je Nefair Pobrić, predsjednik Privredne komore distrikta Brčko.

Kao i Pobrić, i Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, kaže da nema potrebe za uvođenjem fiskalnih kasa jer na taj način niko neće dobiti ništa.

"Bez ikakve potrebe nas izlažu troškovima i ljudi ionako posluju na ivici, a sada im još fiskalne kase i dodatni troškovi trebaju. Sve to košta, i iz ugla poslodavaca to uopšte nije potrebno", rekao je Suljkanović, dodajući da se fiskalnim kasama neće drastičnije poboljšati naplata poreza.