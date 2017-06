Proces restrukturisanja ‘Željeznica’ u naredne četiri godine

BANJALUKA - Do kraja 2021. godine trebalo bi da bude završen proces restrukturisanja preduzeća "Željeznice Republike Srpske", koji bi ovo preduzeće učinio samoodrživim i profitabilnim, istaknuto je danas u Banjaluci na predstavljanju usaglašenog plana tog procesa.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Uprava preduzeća "Željeznice Republike Srpske" i Svjetska banka usaglasili su prijedlog plana koji predviđa tri komponente - vlasničku, finansijsku i organizacionu.

Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić kaže da se vlasnička komponenta odnosi na konverziju duga od oko 130 miliona KM prema Vladi Srpske u kapital, čime bi Vlada postala vlasnik ovog preduzeća.

On je naveo da bi "leks specijalisom" bilo regulisano pitanje akcionara koji trenutno imaju 21 odsto udjela u kapitalu preduzeća.

"Neophodno je iz kreditnih i sredstava Svjetske banke izvršiti i ostale obaveze - oko 44 miliona KM za doprinose i poreze, oko 22 miliona KM prema radnicima, a predviđena je i modernizacija informativnog sistema sa oko četiri miliona KM", naveo je Trninić nakon brifinga za medije.

On je dodao da sredstva Svjetske banke iznose oko 50 miliona dolara, ali da će ova banka konačan stav o planu dati u septembru, a nakon toga i Vlada Srpske.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Željeznica Republike Srpske" Dragan Savanović rekao je da u ovom preduzeću trenutno radi oko 3.000 radnika i da je procesom restrukturisanja planirano smanjenje za oko još 1.000.

On je objasnio da će do kraja godine biti smanjen broj radnika za oko 500, koliko i do kraja procesa, te da se kriterijumi na osnovu kojih će biti prekinut radni odnos usaglašava sa sindikatima.

"Prvo je potrebno usvojiti 'leks specijalis' o restrukturisanju koji će omogućiti da se penzionišu radnici koji imaju ispunjen bar uslov radnog staža, bez obzira na godine života", rekao je Savanović.

On je poručio da će buduća uprava imati zadatak da posluje po ekonomskom principima.

Šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Tatjana Proskurjakova rekla je da bi teretni saobraćaj mogao biti konkurentan na evropskom nivou i pokretač privrede Srpske.

"Imamo snažan plan kako da vam pomognemo i ovaj projekat je važan za rad Svjetske banke u BiH. Ovo je prvo restrukturisanje javnog preduzeća u BiH koje podržavamo", istakla je Proskurjakova.