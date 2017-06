Puštena u rad mala hidroelektrana "Žiraja dva"

TESLIĆ - U Bijelom Bučju kod Teslića danas je puštena u rad novoizgrađena mala hidroelektrana "Žiraja dva", instalisane snage 900 kilovata, u koju je uloženo 1,3 miliona evra.

Investitor je firma "Megaelektrik" iz Laktaša koja se nalazi u većinskom vlasništvu SOL grupacije iz italijanskog grada Monca.

Malu hidroelektranu, čija je planirana godišnja proizvodnja između dva i dva i po miliona kilovata, pustili su u rad ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i ambasador Italije u BiH Nikola Minasi.

U svečanosti puštanja u rad male hidroelektrane učestvovali su član Uprave SOL grupe Đulijo Fumagali Romario, direktor preduzeća "Megaelektrik" Dragan Jerinić i načelnik opštine Teslić Milan Miličević.

Đokić je rekao da je "Žiraja dva" 17. mala hidroelektrana u Srpskoj, te da sva ova postrojenja ukupno proizvode 51 megavat energije.

"Izgradnjom ovakvog objekta dajemo doprinos ukupnoj energetskoj politici Evrope koja promoviše potrebu izgradnje objekata sa obnovljivim izvorima energije. Srpska je do sada dostigla oko 36 odsto proizvodnje energije iz ovakvih izvora", rekao je Đokić.

On je dodao da je cilj da se u narednom periodu podstiču i podrže i drugi investitori da grade slične, pa i veće objekte, koji će koristiti energiju sunca i bio-mase.

"Odlučni smo da nastavimo realizaciju energetskih objekata koji koriste neobnovljive izvore. Tu prije svega govorim o izgradnji Termoelektrane `Gacko dva`, u vezi sa kojom je Vlada Srpske danas donijela određene odluke kojima ulazi u dinamičniji period priprema i njene izgradnje", rekao je Đokić.

On je podsjetio da je u toku izgradnja još sedam malih hidroelektrana u Republici Srpskoj, te da su još dvije u probnom radu.

"Sve one će biti puštene u tad najkasnije do kraja 2018. godine", najavio je Đokić i dodao da to potvrđuje da je Srpska u ovoj oblasti proteklih godina učinila veliki napredak.

Golićeva je rekla da je "Žiraja dva" četvrta mala hidroelektrana koja je izgrađena na području opštine Teslić.

"U pitanju su obnovljivi izvori energije, a što je najbitnije u izgradnji je učestvovala domaća operativa", rekla je Golićeva i dodala da su radovi izvedeni u skladu sa zakonskim normama.

Ona je pojasnila da je kod izdavanja ekoloških dozvola najbitnija vodna dozvola, koja se uključuje i ekološku.

Ambasador Italije u BiH Nikola Minasi izrazio je zadovoljstvo kvalitenom saradnjom sa Vladom Republike Srpske i opštinom Teslić, te najavio da će pružiti neophodnu logistiku i podržati italijanske investitore da ulažu u Srpsku.

Predsjednik "Megaelektrika" Dragan Jerinić rekao je da su sve radove izvele domaće firme.

On je dodao da je SOL grupacija prisutna na tržištu BiH već 15 godina kroz razne investicije.

"Na području Blatnice sproveli su četiri projekta izgradnje malih hidrocentrala `Žiraja jedan`, `Žeželja`, `Velika Jasenica` i `Žiraja dva`, a najavljuju dalje investicije u projekte obnovljivih izvora energije", rekao je Jerinić.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević rekao je da je investitor ispoštovao predviđene dogovore i, osim izgradnje male hidroelektrane, ulagao sredstva u putnu infrastrukturu.