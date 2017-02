"Qatar Airways" obavio najduži komercijalni let na svijetu

OUKLEND - Avio-kompanija "Qatar Airways" uspješno je obavila najduži komercijalni let na svijetu na liniji Doha-Ouklend, preletjevši 14.535 kilometara za 16 sati i 23 minuta, objavila je katarska vazduhoplovna kompanija.

"Sletjeli smo u Ouklend zvanično", objavio je avio-prevoznik na Tviteru, precizirajući da je avion na letu QR920 sletio na aerodrom u nedjelju u 18,25 časova po Griniču, pet minuta prije predvidenog roka, nakon 16 sati 23 minuta leta, prenosi agencija Frans pres.

Dugolinijski Boing 777-200LR prešao je tokom svog maratonskog leta 10 vremenskih zona, navodi katarski avio-prevoznik, ističući da je let bio duži od ukupnog trajanja trilogija "Gospodar prstenova" i "Hobit" snimljenih na Novom Zelandu.

Na letu su bila četiri pilota, kao i 15-člana ekipa kabinskog osoblja koja je poslužila 1.100 šolja čaja i kafe, 2.000 hladnih pića i 1.036 obroka za vrijeme leta.

U skladu sa tradicionalnom međunarodnom dobrodošlicom, spasilačke ekipe na Aerodromu Ouklend dočekale su inauguralni let s vodenim topovima.

Ministar trgovine Novog Zelanda, Tod Mekej, rekao je da će procjenjen ekonomski efekat nove usluge "biti iznad" 50 miliona novozelandskih dolara (36 miliona američkih dolara) uz dodatni kapacitet kargo transporta koji pruža.

U martu prošle godine, vazduhoplovna kompanija Emirejts je uvela komercijalnu avio-liniju Dubai-Ouklend u redovan red letenja, koji je sa 14.200 kilometara smatran najdužim svjetskim letom.

Postoje tvrdnje da najdužu vadušnu liniju u pogledu distance drži Er India sa letom na liniji Delhi-San Francisko, ali, kako navodi Frans pres, kada se mjeri kilometraža na zemlji onda je linija Doha-Ouklend još duža.

