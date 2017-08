Radnici "Aide" žele ići iz BiH

TUZLA - Bivši radnici Fabrike obuće "Aida" okupili su se ponovo juče pred ovom nekadašnjom velikom firmom kako bi podsjetili javnost da još nisu naplatili svoja potraživanja.

Grupa bivših radnika tuzlanske "Aide" već dva mjeseca dolazi pred fabriku i stečajnog upravnika podsjeća na obavezu isplate osam zakonom predviđenih minimalnih plata nakon pokretanja stečajnog postupka. Radnici tvrde da novca za plate ima jer se prodao dio imovine nekadašnjeg obućarskog giganta. Sa druge strane, stečajni upravnik je više puta ponovio da novac ne može biti podijeljen dok ne bude donesen novi zakon o stečajnom postupku jer je prethodni proglašen neustavnim. Radnici su primali naknade sa biroa određeno vrijeme, ali sada, kako kažu, nemaju više od čega da žive.

"Ovdje su me iskorištavali do maksimuma, sad ne mogu da dobijem i ovo što me sljeduje, mojih osam plata. I dalje me iskorištavaju, da ne znam gdje ću više", kaže Senada Ćorić, bivša radnica "Aide".

Radnici čekaju i da se dovrši uplata 17 godina radnog staža. Kantonalna vlada je do sada uplatila dvije trećine.

"Muž, sin i ja, svi smo na birou. Čekam da nam uplate staž, pet godina je ostalo. Navodno će do Nove godine to da uplate, nakon čega bih mogla u penziju", ističe Suada Sprečić, nekadašnja radnica ove firme.

Radnici planiraju predati tužbu Ustavnom sudu protiv Općinskog suda Tuzla, stečajnog sudije i stečajnog upravnika, zbog, kako kažu, nepoštovanja presude Ustavnog suda.

"Mi ne znamo šta da s njima radimo. Ne poštuju odluke Ustavnog suda, kako će radnike poštovati. Najvjerovatnije ćemo ponovo prema Orašju. Uzmemo zastave EU i idemo na granicu. U ovoj državi nemamo ništa", rekao je Hasan Užičanin, predstavnik bivših radnika "Aide".