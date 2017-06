Radnici derventskog "Unisa" prekinuli štrajk pa otišli na čekanje

DERVENTA - Radnici Fabrike cijevi "Unis" iz Dervente prekinuli su juče jednomjesečni štrajk, jer su dobili pismene garancije da će im kroz narednih nekoliko mjeseci biti izmirene zaostale plate i obaveze.

Međutim, kako smo saznali, radnici se neće vratiti u hale, već će biti na čekanju, jer u fabrici nema repromaterijala i uslova za početak proizvodnje.

Iz Uprave juče nije imao ko da nam potvrdi ovu informaciju jer nikoga nismo dobili na telefon, a kako saznajemo, u proizvodnju bi se moglo krenuti nakon što plan restrukturiranja (koji je nedavno usvojen) postane pravosnažan, a na koji je uloženo nekoliko žalbi.

Radoslava Milanković iz Sindikata "Unisa" kaže kako je, za razliku od prethodnih dogovora između Uprave i radnika, a koji uglavnom nisu poštovani, ovaj put garancije dao Goran Tomić, većinski vlasnik fabrike.

"Potpisali smo protokol u kojem on garantuje da će nam isplatiti tri zaostale plate. Nadamo se da će to i ispoštovati, jer u suprotnom radnici će pokrenuti stečaj. Za sada nema repromaterijala, a niko ništa ne nagovještava kada je početak proizvodnje u pitanju, pa idemo na čekanje", kazala je ona.

Dodaje kako radnici, njih oko 220, do polovine ovog mjeseca imaju ovjerene zdravstvene knjižice i to na intervenciju predsjednika Granskog sindikata i resornog ministra, jer se u suprotnom ne bi mogli liječiti s obzirom na to da im doprinosi za zdravstvo u ovoj godini nisu uplaćivani.

Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS, kaže kako je od Uprave preduzeća zahtijevao stroge garancije i potpis na dokument jer je to bio jedini uslov da se štrajk prekine.

Kada je vlasnik dostavio potpisan i ovjeren dokument, radnici su to prihvatili i donijeli odluku o obustavi štrajka. U slučaju zakašnjenja od dva-tri dana i nepoštovanja protokola, stečaj je neizbježan", kazao je Peulić.

A, kako je rekao, dogovoreno je da se radnicima do 20. juna isplati bruto martovska plata, da se od 10. jula isplati aprilska plata, a do kraja istog mjeseca i plata za maj u bruto iznosu.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Doboju prihvatio je plan finansijskog i operativnog restrukturiranja fabrike cijevi, a prema kojem bi ovo preduzeće u narednih 11 godina trebalo da izađe iz krize i dugova, koji iznose blizu pola milijarde maraka.

Međutim, on još nije postao pravosnažan, a zbog žalbi se čeka odluka drugostepenog organa.

Kada je rješenje suda u pitanju, u njemu se navodi da je za plan glasalo 340 (39,08 odsto) povjerilaca, što je više od 25 odsto predviđenih zakonom, a čime je ispunjen jedan od osnovnih uslova. Zbir njihovih potraživanja iznosi 361.532.882,15 KM, a što je trostruko više od povjerilaca koji su glasali protiv i čija su potraživanja 118.563.586,19 KM, a što je drugi uslov za odobravanje restrukturiranja.

Najveće potraživanje prema "Unisu" ima Kreditno-izvozna agencija IGA BiH, koja je prijavila dug od 194.985.211,95, a koji bi u ratama, prema planu, trebalo da bude isplaćen do 2027. godine.