Ratari protiv povećanja akciza na gorivo

SARAJEVO - Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama na naftu i naftne derivate, koji je u utorak usvojilo Fiskalno vijeće, što je jedan od ključnih uslova za nastavak aranžmana s MMF-om, danas nije bilo na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH.

Povećanje akciza se odnosi na naftu, naftne derivate, biodizel i lož-ulje.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, rekao je da će ovo pitanje biti na dnevnom redu jedne od narednih sjednica.

"Savjet ministara će da uradi svoj dio posla, a to je da isti zakon koji je već dva puta bio na sjednici Savjeta ministara BiH ponovo uputi u parlamentarnu proceduru, i o tome će morati da se izjasne parlamentarci", rekao je Šarović. Dodao je da on lično misli da to nije problem, nego da je problem preraspodjela tih sredstava koja se uberu od akciza među entitetima.

Predstavnički dom BiH 19. oktobra prošle godine odbio je usvojiti set zakona koji je predviđao povećanje akciza za naftu i naftne derivate. Poslanici tada nisu podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim je bilo definirano povećanje akciza za naftu i naftne derivate za 15 feninga, od čega bi 10 feninga išlo za izgradnju autocesta, a pet feninga za izgradnju cesta.

Reagovala su odmah i udruženja poljoprivrednika oba entiteta, tražeći ono što im, kako kažu, pripada po zakonu, a to je uvođenje plavog dizela, kako bi im se barem malo olakašala teška situacija.

Čelni ljudi Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS i Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS danas su u otvorenom pismu poručili da se izričito protive povećanju akciza na gorivo kao izvoru dodatnih sredstava za budžete.

"Proizvodnja je osnov punjenja budžeta, a poljoprivredna proizvodnja od svih proizvodnih grana privrede najviše puni domaći budžet", navedeno je u otvorenom pismu, koje potpisuju ljudi na čelu ovih poljoprivrednih udruženja Stojan Marinković i Vladimir Usorac.

I poljoprivrednici u FBiH su ogorčeni novom odlukom vlasti, a Mehmed Nikšić, predsjednik Udruženja mljekara FBiH, smatra da poljoprivrednici imaju osnovu da državu tuže zbog plavog dizela i da tu tužbu dobiju na sudu.