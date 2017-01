Rekordni prilivi UIO BiH u prošloj godini: Prihodi premašili 6,6 milijardi KM

BANJALUKA - Prihodi od indirektnih poreza u 2016. godini iznosili su 6,638 milijardi maraka i veći su za 284 miliona KM, ili 4,48 odsto, u odnosu na 2015. godinu, pokazuju godišnji podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Najviše je prikupljeno prihoda od poreza na dodatu vrijednost, 4,519 milijardi maraka, ili 4,18 odsto više nego u 2015. godini, dok je akciza na uvozne proizvode prikupljeno 1.034 milijarde KM, ili 7,27 odsto više.

Akciza na domaće proizvode je prikupljeno 421,1 milion maraka, ili za 6,33 odsto manje, dok je od posebne takse na naftne derivate 359,3 miliona KM, Što je za 12,3 odsto više nego u 2015. godini. Pored toga, prihodi od carinskih dažbina, naknada za carinsko evidentiranje i posebnih dažbina u prošloj godini su iznosili oko 254 miliona maraka i bili su veći za 3,52 odsto. Neusklađeni prihodi su iznosili 30,2 miliona maraka i imali su rast od 83,58 odsto, dok su ostali prihodi u prošloj godini iznosili oko 19 miliona maraka.

Prema tim podacima UIO BiH, koji su prezentovani juče u Banjaluci, samo u decembru prošle godine prikupljeno je 589 miliona KM indirektnih poreza, što je za 52 miliona KM više u odnosu na decembar 2015. godine.

"Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima, koji su u prošloj godini iznosili 1,108 milijardi KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u toku 2016. godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5,530 milijardi maraka i bili su veći za 271 milion KM u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa korisnici dobili u toku 2015. godine", precizirali su iz UIO BiH.

Dodaju da je za finansiranje državnih institucija u prošloj godini raspoređen iznos od 750 miliona KM. Ostatak sredstava završio je u entitetskim kasama, pa je tako FBiH pripala ukupno 3,31 milijarda KM, Republici Srpskoj 1,560 milijardi maraka i distriktu Brčko 168 miliona maraka. Prema podacima UIO BiH, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u prošloj godini, FBiH je dobila dodatnih 76,1 milion KM, Republika Srpska 50,3 miliona KM i distrikt Brčko 2,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Iz UIO BiH su rekli da se u periodu od 1. januara 2010. godine do 31. decembra prošle godine ukupan bruto prihod prosječno godišnje povećavao za 3,09 odsto, dok se u istom periodu bruto domaći proizvod BiH prosječno godišnje povećavao za 1,5 odsto.

Miro Džakula, direktor UIO BiH, rekao je da rezultati rada u prošloj godini pokazuju da se Uprava pozicionirala kao ključna institucija za fiskalnu stabilnost BiH. On je, pričajući o planovima za ovu godinu, rekao da se ova institucija zalaže za opreznost u planiranju prihoda.

"Planiranje prihoda je jedna od velikih boljki kada su u pitanju procjene prihoda. Ti prihodi su vezani i za stanje u BiH, makroekonomske pokazatelje i drugo. Zalažemo se za utvrđivanje fiskalnog kapaciteta u BiH", rekao je Džakula. Takođe, on je rekao da je poznato da ukoliko dođe do izmjene zakonske regulative, da se to neminovno odražava na povećanja ili pad prihoda.