Rusi napravili MS-21, prijete i Erbasu i Boingu

Novi ruski putnički avion MS- 21 sišao je s montažne linije kompanije Irkut i priprema se za let.

Kako prenose ruski mediji, ovaj uskotrupni avion je ozbiljan prijetnja i konkurent Erbasu i Boingu.

Avion je je izašao iz fabrike 28. aprila i kako je rekao zamjenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin test let planiran je ovog mjeseca.

“Nema sumnje da će let ispuniti očekivanja. Pitanje je samo da li će avion dostići računate karakteristike. Mislim da će test let pokazati da hoće”, rekao je stručnjak za vazduhoplovstvo Aleksej Sinitski.

MS-21 moći će da primi od 150 do 211 putnika, a ruski mediji prenose da je opremljen najmodernijom pogonskom tehnologijom i elektronikom.

Ima već i prvog kupca, domaći Aeroflot koji planira da uzme 50 aviona, a isporuka se očekuje dogodine.

Avion cilja na letove srednje dužine, što obuvata najveće svjetsko tržište, zbog čega proizvođači i očekuju da će konkurisati Boingu 737 i Erbasu A 320.

Russia's new passenger airliner, МС-21, set to take on Airbus and Boeing : https://t.co/Tvxop5Wo2K pic.twitter.com/XtoUC99IFf