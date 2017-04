Rusi postavljaju upravu u "Agrokoru"

ZAGREB - "Agrokorove" banke povjerioci saopštile su u petak da će istog dana biti potpisan standstill aranžman, čime će se zamrznuti postojeći krediti u posrnulom hrvatskom koncernu, ali i postaviti nova uprava.

Banke povjerioci i predstavnici "Agrokora" u principu su usaglasili ključne elemente ugovora, koji bi trebalo da olakša napore kompanije u rješavanju pitanja likvidnosti i osiguranja kontinuiteta poslovanja.

"Shodno tome, usaglašeno je da će upravljački tim kompanije biti osnažen. Kao prvi korak, osnažiće se uvođenjem funkcije glavnog direktora za restrukturiranje (Chief Restructuring Officer) kao ključne osobe za sprovođenje programa stabilizacije. Tokom procesa restrukturiranja, funkcije top menadžmenta biće popunjene nezavisnim stručnjacima kako bi se vodio transparentan i održiv proces restrukturiranja", navodi se u saopštenju.

Prethodno, Vlada Hrvatske usvojila je zakon usmjeren ka stabilizaciji stanja u posrnulom prehrambenom koncernu. Sada je na potezu hrvatski Sabor.

Nacrt prijedloga zakona o postupku vanredne uprave za firme od posebnog značaja odnosi se na kompanije koje imaju preko 5.000 zaposlenih i sedam milijardi i 500 miliona evra zaduženosti.

"Trebalo bi dogovoriti sa bankama tzv. standstill aranžman, da se dođe do mogućnosti dobivanja svježih kredita, a kojim bi se namirili i dobavljači i država i uz to bi se krenulo u restrukturiranje uz pomoć stručnjaka koji znaju kako se to radi", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković, te ponovio kako je cilj obezbijediti finanaijsku i privrednu stabilnost zemlje.

Prije sjednice, on je održao sastanak s čelnicima opozicionih zastupnika na razgovor, a na kom su razgovarali o prijedlogu zakona.

"Prijedlog je radikalno ublažen s obzirom na to što je bilo iskomunicirano zadnjih dana. Ublažen je dio koji se odnosi na uvjete, no puno je važniji dio da će se moći pokrenuti uz suglasnost glavnog dužnika, što je u ovom slučaju 'Agrokor'", naveo je Peđa Grbin (SDP).

A mediji u toj zemlji objavili su u petak ujutro da je Hrvatska država sa 81 milion kuna blokirala kompaniju "Agrokor" zbog njenog duga za PDV.

Na osnovu javnih podataka iz Finansijske agencije Fina, objavljeno je da su u blokadi računi "Agrokora", "Leda", "Jamnice", "Tiska", "Belja" i PIK Vrbovca, a do kraja dana i "Konzuma". Po podacima Fine, blokirana je i firma "Zvijezda" te PIK Vinkovci. Blokiranje računa mogla bi biti potvrda medijskih spekulacija da su neki od "Agrokorovih" dobavljača pokrenuli postupke prisilne naplate svojih potraživanja. U četvrtak je, naime, vlasnik "Orbica" Branko Roglić potvrdio da je njegova firma krenula u taj proces, zbog duga. U petak ujutro dio dugova koji su pristigli tokom četvrtka bili su naplaćeni. U četvrtak su, nakon "Orbica", krenule mjenice i blokade nekih od "Agrokorovih" kompanija, te je na naplatu sjelo stotinak miliona kuna.

Potom se počelo spekulisati da je isto učinilo još desetak dobavljača, ali niko od njih službeno to nije potvrdio, osim što je "Adriatic Croatia International Club" potvrdio da je aktivirao i naplatio mjenice od 300.000 kuna prema "Konzumu".

Dionice na posmatranju

Dionice šest kompanija iz sastava "Agrokora" su zbog blokade njihovih računa na Zagrebačkoj berzi u petak stavljene u "segment za posmatranje", što je mjera kojom ZSE skreće pažnju investitorima da pomnije prate šta se zbiva s tom dionicom, odnosno izdavaocem.

U pitanju su dionice "Leda", "Jamnice", "Belja", "Zvijezde", "Tiska" i PIK-a Vinkovci.

Petrov podnio prijavu protiv Todorića

Predsjednik Sabora Hrvatske Božo Petrov podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika "Agrokora" Ivice Todorića i Uprave zbog "lažiranja finansijskih izvještaja o poslovanju tog koncerna".

"Ono što je već objavljeno u medijima izaziva sumnju, pa ukoliko je Todorić čist, neka institucije obave svoj posao. Ukoliko nije, onda će se institucije njim baviti", poručio je Petrov i dodao da je prijavu podnio kao fizičko lice, a ne kao predsjednik Sabora.

(Agencije)