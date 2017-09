SAD prijete odlaskom iz NAFTA

VAŠINGTON - Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ponovila je prijetnju o povlačenju iz Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini (NAFTA) ako s Meksikom i Kanadom ne može biti postignut novi dogovor koji bi bio u korist SAD.

Američki ministar trgovine Vilbur Ros rekao je u intervjuu za "Washington Post" da je "predsjednik (Tramp) bio jasan kada je rekao da će povući SAD (iz tog sporazuma) ako on ne bude funkcionisao".

"To ne treba da bude šok ni za koga i to je zaista prava stvar. Potrebne su nam popravke tog sporazuma. On nije funkcionisao kako je bilo zamišljeno", naveo je Ros.

Rosovi komentari uslijedili su nekoliko dana pošto su SAD, Meksiko i Kanada okončali drugu rundu pregovora o osnovnoj promjeni sporazuma starog 23 godine, koji reguliše više od 1,2 hiljade milijardi dolara godišnje trgovine. Predstavnici tri zemlje bili su optimistični poslije druge runde pregovora i naveli da razgovori idu u dobrom smjeru, ali i dodali da za sada nije postignut neki značajan dogovor. Sa druge strane, Tramp stalno prijeti da će u potpunosti izvući SAD iz sporazuma, i dok pregovarači pokušavaju da postignu novi sporazum.

Ros je rekao da će biti teško postići novi sporazum prije kraja godine i da bi tada "trebalo da se zna kako stoje stvari".

Sljedeća runda pregovora biće održana od 23. do 27. septembra u Otavi, glavnom gradu Kanade.