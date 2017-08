Šarović: Ostvaren napredak u pregovorima sa Hrvatskom

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, rekao je da je danas u nekoliko navrata razgovarao sa hrvatskim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i naglasio da konačan dogovor još nije postignut, ali da su razgovori napredovali.

''Mogu za vas reći da pošto smo se tokom jutra nadmudrivali hoćemo li se naći u Zagrebu, Dubrovniku i Podgorici, preuzeo sam odgovornost da sa Tolušićem tokom dana komuniciram i da napravimo zajednički dogovor oko njihovih novih taksi i za samo mjesto gdje ćemo se naći. Čuli smo se najmanje 4-5 puta i vjerovatno ću još tokom dana. Mogu reći, ali to je samo moj utisak, da smo napredovali i da je hrvatska strana da se pravilnik koriguje i da je to u obostranom interesu'', rekao je Šarović za "N1".

On je dodao je da će do kraja dana razgovori biti nastavljeni i da je neriješeno ostalo ključno pitanje - do kojeg nivoa će takse biti smanjene.

''Preostao je dogovor oko visine takse po jednom kamionu. Nadam se nekom kompromisu. To je ostalo neriješeno, do kojeg nivoa će se takse smanjiti. Moj utisak je da u sjeni ovih prepucavanja, pregovaramo u toku dana i možda to urodi plodom'', kazao je Šarović.

Podsjećamo, na poziv ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, juče su u Sarajevo doputovali Rasim Ljajić, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije, ministar ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić i ministar poljoprivrede u Vladi Makedonije Ljupčo Nikolovski.

Sastanak nadležnih ministara iz regiona održan je povodom stupanja na snagu Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u Republici Hrvatskoj.

(N1)