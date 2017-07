Šarović: U Makedoniju izvozimo mlijeko, pivo i vodu

SARAJEVO - Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u razgovoru za N1 osvrnuo se na današnju posjetu delegacije Vlade Makedonije i govorio o odnosima dvije zemlje.

"Njihov agrarni budžet je preko 150 miliona evra na godišnjem nivou, što znači da je dva puta viši nego u Bosni i Hercegovini. Jedan poljoprivrednik u Makedoniji za podsticaj dobija, u prosjeku, tri do četiri puta više sredstava nego poljoprivrednik u BiH. To je iskustvo Makedonije. To njihovo izdvajanje i napredak su za nas vrlo važni. Mi smo tokom prošle godine krenuli sa izvozom nekih poljoprivrednih proizvoda. Mlijeka i mliječnih proizvoda u značajnoj mjeri, ali i piva i vode. Nastojimo da otklonimo moguće barijere", kazao je Šarović za N1.

Prošlogodišnja razmjena BiH i Makedonije oko 300 miliona KM. Rast ekonomske saradnje prošle godine 10% i raste ove godine. Do kraja mandata Savjeta ministara, do iduće godine, trebala bi biti povećana za dodatnih 100 miliona KM - plan je Savjeta ministara.

Danas je upriličeno i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije koji su potpisali Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ljupčo Nikolovski, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije.