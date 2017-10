Skočila prodaja domaćih vina, sira i pršuta

TUZLA - Prodaja domaćih vina, sira i suhomesnatih proizvoda porasla je za više od 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu, rečeno je na 3. festivalu bh. vina i hrane u Tuzli, koji je otvoren u četvrtak navečer.

Na festivalu se predstavilo 30 proizvođača isključivo iz BiH.

Nakon što je prostor festivala postao premali za sve posjetitelje u BKC-u, ove godine odabrana je lokacija Trg slobode.

"Festival je poseban po tome što na njemu učestvuju isključivo proizvođači iz BiH. Ova promocija vina i delikatesa izrodila je to da u svim našim lokalima i ugostiteljskim objektima imate ponudu domaćih vina i delikatesa i samim tim imate i veću prodaju", rekla je Sabina Dervišagić, PR Festivala bh. vina i hrane.

Partner u ovom projektu je i kompanija "Bingo", koja je prepoznatljiva po promociji i prodaji domaćih proizvoda.

"Naša kompanija već treću godinu podržava ovaj festival i sretni smo što se održava u Tuzli jer je to postalo mjesto za sve sladokusce vina, mesnih delicija i sireva. Kroz 'Bingove' trgovine u protekloj godini zabilježen je porast prodaje domaćih proizvoda. Porast je i do 50 odsto, što je značajno za domaće proizvođače. U kategoriji pršuta, porast je i preko 50 odsto, a vrhunska vina su rasla i do 100 odsto", rekla je Tatjana Paunoska, glasnogovornica kompanije "Bingo" Tuzla.

Da imamo kvalitetna vina pokazuje i podatak da su vina Vinarije "Zadro" ove godine dobila dvije platinaste nagrade za centralnu i istočnu Evropu za kvalitet.

"Kad određeni broj vinarija dobije zlatnu nagradu, onda se sve te zlatne nagrade skupe i odrede ko je najbolji od njih. Mi smo dobili ove godine i za crvenu i za bijelu sortu. To je jedan od velikih razloga što smo mi danas ovdje", izjavio je Alen Konanović iz kompanije MCI Široki Brijeg, koja se na sajmu predstavila i čuvenim livanjskim sirom, koji je prepoznat i van granica BiH.