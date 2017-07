"Škrebić Company" - Partner velikih svjetskih brendova

TESLIĆ - Sa proizvedenih 2.000 pari gornjih dijelova obuće i 500 kompletnih komada na dnevnom nivou, Fabrika obuće "Škrebić Company" iz Teslića nalazi se u vrhu obućarske industrije u regionu.

To, prije svega, treba gledati kroz činjenicu da su većina zaposlenih uglavnom mladi ljudi, kao i da rade na najsavremenijim mašinama koje trenutno postoje na tržištu.

Kompaniju je 1997. godine osnovao Dragutin Škrebić, a proizvodnja se odvijala u malom iznajmljenom prostoru sa dvadesetak radnika. Kako je obim posla rastao, kupljeno je zemljište i napravljena fabrika. Firma se iz godine u godinu širila, a taj proces traje i danas.

Cjelokupna proizvodnja se po lon sistemu radi za strane renomirane firme, kao što su "Gabor", "Mephisto" i "Lowa", jer, prema riječima vlasnika, za vlastitu proizvodnju treba da se "poklopi" mnogo stvari.

"Robu je na našem tržištu lako prodati, ali teško naplatiti, jer su garancije nikakve. Sudovi sporo rade pa i kada dobijete sudsku presudu, godinama čekate na naplatu. Takođe, nemamo ni brend koji se stvara godinama", kaže Škrebić.

Dodaje kako bi se situacija promijenila ukoliko bi država privrednike oslobodila nelojalne konkurencije.

"Moje kolege i ja radimo vrhunske programe za strane firme i ako to možemo raditi za njih, ne vidim razlog da to ne možemo raditi za sebe", tvrdi on.

Najveći problem s kojim se susreće u poslovanju je obučenost radne snage. Većina radnika nisu obućari po zanimanju, te je u njihovu prekvalifikaciju i obuku uloženo mnogo novca i truda da bi postali efikasni u ovom poslu. Ipak, kako priznaje, država je uradila dosta toga dobrog u kožarskoj industriji.

"Podrška države u kožarskoj industriji je izuzetna i skidam kapu ovom sazivu Vlade RS, jer da nije toga bilo, obućarsko-tekstilna industrija bi se ugasila. Plaćamo manje doprinose i poreze u odnosu na druge grane", kaže Škrebić.

Kada su planovi za budućnost u pitanju, oni se uglavnom odnose na zasnivanje vlastite proizvodnje.

"To neće ići brzo i lako jer država mora da uradi svoj dio posla i da spriječi uvoz svakojake robe bez ikakvog porijekla i deklaracije. Kada bi ona to uredila, i mi bismo dio proizvodnje mogli orijentisati na vlastitu proizvodnju. Možemo raditi kvalitetnu obuću, jer to to znamo", kaže Škrebić.

Ovaj uspješni privrednik iz Teslića, ujedno i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra kako ključ za uspjeh leži u korektnosti.

"Ne smije se raditi na političkoj nepodobnosti i neplaćanju poreza, doprinosa i ostalih obaveza. Kada se uđe u posao, moraju se 100 odsto poštovati zakon i obaveze porema radniku, jer tek onda od njega se može tražiti da odgovara svojim obavezama. U narednom periodu svi zajedno moramo nastojati da povećamo plate radnicima", zaključio je Škrebić.

PROFIL FIRME

Naziv: "Škrebić Company" d.o.o.

Sjedište: Teslić

Osnovano: 1997.

Djelatnost: Proizvodnja obuće

Broj zaposlenih: 450

Kontakt: www.skrebic.co, 053/410-401



