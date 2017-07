Srbija će od prodaje oružja inkasirati 600 miliona evra

UZIĆI - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija danas ima bolju odbrambenu industriju nego ranije, ali je naglasio da neće biti zadovoljan dok izvoz ne pređe milijardu evra.

"Ne zaboravite da nam je izvoz odbrambene industrije u Srbiji u 2012. godini bio 154 miliona dolara, prošle godine je bio 484 miliona dolara, a ove godine već očekujemo da ide preko 600 miliona evra", rekao je Vučić.



Podsjetio je da je odbrambena industrija 2012. godine zapošljavala 8.000 ljudi, da je taj broj danas 11.320, a do kraja godine će ih, kaže, biti 12.000.



On je rekao da do 2020. godine očekuje izvoz od preko 750 miliona evra, i to, kako kaže, govori o tome koliko je važno ulaganje u odbrammbenu industriju i to što se zapošljava sve veći broj ljudi.



Na konstataciju da su kritike tim povodom neosnvane, Vučić kaže da nije vidio kritike, osim "onog što izgovara kuma od partijskih funkcionera".



"Kaže - "znate, sada je partijsko rukovodstvo SDPR-a, a onda su bili stručnjaci". A sada su tri puta bolji rezultati i tri puta više pravimo i prodajemo. Nema nijedna fabrika problema ni sa likvidnošću, ni sa solventnošću", ukazao je Vučić.



A na kritike se, kaže, navikne, prećuti i kaže:



"Ajd", zdravo, kumovi, vi i vaši stručnjaci da se ne vraćate na vlast i to je sve", poručio je Vučić.



On je istakao da je u Uzićima puštena probna proizvodnja I da od ponedejljka kreće obuka radnika.



"Trenutno ima 47 radnika, a njihov broj će se povećavati. Dali smo oglas u lokalnoj televiziji I želimo da bude što više radnika iz Požege I Uzića, da se zaposli lokalno stanovništvo", kazao je predsjdnik.



Fabrici su, kaže, potrebni radnici, ali i stručni kadar.



"U ''Partizanu'' imamo strašnih stručnjaka, koji mogu da nauče I naprave u budućnosti mašine. Ovo što ovde imamo je najsavremenija belgijska oprema", istakao je.



Sada smo, kako je konstatovao, napravili "top" fabriku kakve nema na Balkanu za mali kalibar i za 12,7 milimetara koji spada u veliki kalibar.



Ova fabrika je veoma važna jer, kako je dodao, daje život i Požegi, slobađa djelimično pritisak sa Užica i Čačka, te i ljudima koji ovde rade uglavnom sezonske poslove omogućava da imaju stalni posao.



Prema njegovim riječima, 470 ljudi, koliko će fabrika zaposliti, je značajan broj I to će samoj Požegi povećati za 10 do 12 odsto prihode.



Najavio je I da će "Prvi Partizan" dobiti podršku države. .



"Juče su pare dobili, a pare su legle I Milanu Blagojeviću iz Lučana, Zastavi Kragujevačkoj i Petoletki. Petoletka nam je sve uspešnija, direktorka je vodi kao zmaj I to je žena pred kojom je velika budućnost", kazao je Vučić.



Sloboda iz Čačka, kako je istakao, takođe dobija dio novca, dva miliona evra, a Sloboda I Zastava su dobile najviše, kako kaže, zato što je njima I najpotrebnije.