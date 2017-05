Topić: Upitna izgradnja novih auto-puteva zbog neusvajanja seta zakona o akcizama

BANJALUKA - Direktor preduzeća "Auto-putevi Republike Srpske" Dušan Topić rekao je da bi izgradnja novih auto-puteva mogla da bude pod znakom pitanja zbog neusvajanja predloženih izmjena seta zakona o akcizama u parlamentu BiH, te istakao da će to preduzeće nastaviti sa realizacijom projekta izgradnje mreže auto-puteva u Srpskoj, ali da postoji realna mogućnost da tempo izgradnje bude sporiji u odnosu na planirani.

"To se posebno odnosi na nove dionice, čija bi izgradnja tek trebalo da počne, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Federaciji BiH ", napomenuo je Topić.

On kaže da zbog odluke Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije dovedeno u pitanje finansiranje započetih radova, ali je izgradnja novih auto-puteva i te kako pod znakom pitanja.

Prema njegovim riječima, povećanje prihoda po osnovu akciza za ovo preduzeće bi značilo i mogućnost novih kreditnih zaduženja i otvaranje radova na novim dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj i u cijeloj BiH, jer se ovo pitanje jednako tiče i "Auto-cesta FBiH".

Topić ukazuje da odluka Predstavničkog doma parlamenta BiH da ne podrži izmjenu seta zakona kojim je predviđeno i povećanje akciza na gorivo može biti višestruko štetna za kompletnu BiH, jer ne samo da će uticati na tempo realizacije velikih infrastrukturnh projekata, već bi zbog toga BiH mogla da bude okarakterisana kao nesigurna zemlja za investiranje.

"Nije tajna da strani partneri, bilo da je riječ o evropskim ili kineskim bankama ili drugim investitorima, na kraju pregovora postave pitanje da li smo, sa svoje strane, sigurni da ćemo dobiti sve saglasnosti neophodne za realizaciju projekata. Najnovija dešavanja na sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH pokazuju da nismo u mogućnosti da obezbijedimo bilo kakvu saglasnost. To je nešto što nam u startu otežava poziciju u pregovorima i dogovorima o kreditnim sporazumima, kao i o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu", napominje Topić.

On se nada da će predložene izmjene seta zakona o akcizama biti usvojene do kraja godine i da će to na neki način rasteretiti i Javno preduzeće "Auto-putevi Republike Srpske" u daljim pregovorima sa evropskim bankama o kreditiranju izgradnje novih dionica auto-puteva kroz Srpsku.

Topić je rekao da je prva u nizu dionica auto-puta na Koridoru "Pet ce", čija bi izgradnja trebalo da počne već naredne godine.

"Pregovaramo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o početku izgradnje Koridora žPet cež kroz Republiku Srpsku. U prvoj fazi gradili bismo saobraćajnicu dužine 6,5 kilometara koja bi od izgrađene dionice auto-puta ž9. januarž Banjaluka-Doboj vodila ka Doboju. Na ovoj dionici biće izgrađene i dvije petlje, i to u Kladarima i Rudanci. Vrijednost projekta je 70 miliona evra", naveo je Topić.

On je dodao da bi ostatak Koridora "Pet ce", u dužini od 40 kilometara, bio građen uz finansijsku podršku evropskih banaka, ali, da bi se uopšte poveli razgovori o tome, ovo preduezće mora da ima kreditnu sposobnost za nova zaduženja.

"Postojeći prihodi ostavljaju prostora za pregovore sa kineskom Eksim bankom, čijim bi kreditom trebalo da bude finansirana izgradnja auto-puta na pravcu od Banjaluke do Mliništa, odnosno u prvoj fazi od Glamočana do Puta AVNOJ-a, nadomak Mrkonjić Grada, u dužini od 62 kilometra, kao i za finalizaciju ugovora sa istom bankom o koncesiji za izgradnju auto-puta na pravcu od Banjaluke do Prijedora", rekao je Topić.