Trezori njemačke centralne banke sve puniji

BERLIN - Trezori njemačke centralne banke, Bundesbanka, u Frankfurtu pune se zlatom brže nego što je prvobitno bilo planirano.

Prema pisanju njemačkih medija, ove godine je u Njemačku vraćeno 200 tona zlata. Predsjednik Bundesbanka Jens Veidman je izvijestio: "2016. smo u Njemačku dopremili znatno više zlata nego što je bilo planirano. Sada je skoro pola naših zlatnih rezervi u Njemačkoj."

Naime, njemačko zlato se sve donedavno nalazilo u američkoj i francuskoj centralnoj banci.

Prve rezerve stvorene su već sredinom 1951. godine da bi potom znatno porasle tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka u jeku njemačkog ekonomskog čuda.

Ali one su iz istorijskih razloga bile čuvane u inostranstvu. Za vrijeme Hladnog rata bilo je poželjno da se to zlato čuva "zapadno od Rajne", izvan njemačkih granica. Zato je do ujedinjenja Njemačke u domaćim trezorima bilo samo 77 tona zlata, što je iznosilo dva odsto ukupnih zaliha.

Hladni rat se završio, ali sve do prije četiri godine zlato se i dalje nalazilo u inostranstvu.

A onda je u maju 2012. član bavarskog CSU-a Peter Gauveiler u listu "Süddeutsche Zeitung" postavio provokativno pitanje: "Gdje je njemačko zlato?" Uslijedila je burna rasprava. Mnogim građanima nije bilo poznato da se zlato ne nalazi u domaćim trezorima.

Naravno, pojavile su se i teorije zavjere. Mnogi su se pitali da li je to blago u inostranstvu sigurno. A neki su čak izražavali sumnju da ono uopšte više i postoji. Čak su se i iz službenih organa čuli prigovori da Bundesbank do sada nikada nije kontrolisao težinu i kvalitet njemačkih zlatnih rezervi u inostranstvu.

Zbog svih tih prigovora Bundesbank već četiri godine demonstrira transparentnost. Tako je u januaru 2013. dopušteno snimanje zlata i pred kamerama je ispitivan njegov kvalitet. U oktobru 2015. je objavljen popis od 2.300 stranica na kojem je evidentirana svaka zlatna poluga pojedinačno.

Njemačke zlatne rezerve su sa 3.281 tonom druge po veličini na svijetu, odmah iza SAD. Do sada je 1.600 tona već vraćeno u Njemačku, a do 2020. bi u domaćim trezorima trebalo da se čuva više od 1.700 tona zlata. (DW)

Zlatom čuvali sigurnost

Zašto se njemačke zlatne poluge nalaze u inostranstvu? To, navodno, ima veze s Hladnim ratom jer je postojao strah od sukoba između Istoka i Zapada na njemačkoj teritoriji, pa je bilo sigurnije čuvati zlato u inostranstvu. To na prvi pogled zvuči logično, ali istoričari smatraju da za to postoje drugi razlozi. "Danas to više nije tako poznato, ali Nijemci su pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka uz pomoć zapadnih sila ostvarivali velike dobitke. I dok su oni trebali vojnu zaštitu, Amerikanci, Britanci i Francuzi su bili hronično u stisci s novcem", objašnjava istoričar Verner Abelshauser. Te su zemlje od Njemačke dobijale povoljne kredite, a deponovanje njemačkog zlata u njihovim trezorima trebalo je da stvori veće međusobno povjerenje.