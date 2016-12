Tri dana do kraja godine, a olakšica privredi nema

BANJALUKA - Privrednici iz BiH, koji zapošljavaju više desetina hiljada radnika, ni tri dana pred kraj ove godine ne znaju da li će i u narednoj godini biti oslobođeni plaćanja dijela carina prilikom uvoza repromaterijala za proizvodnju, što smatraju apsolutno nedopustivim.

Naime, u dnevni red sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH, koji je postavljen na internet stranici te institucije, nije uvrštena Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe u 2017. godini. Naravno, to još ne znači da ta odluka neće biti uvrštena naknadno na dnevni red, a postoji i mogućnost da bude usvojena na nekakvoj telefonskoj sjednici Savjeta ministara BiH, što dodatno razljućuje privrednike.

Međutim, više od svega zabrinjava ovakav neodgovoran odnos bh. institucija prema domaćoj privredi, koja je prinuđena da strepi do zadnjeg dana kako bi se nadležni sjetili i produžili ovu odluku, od koje zavise hiljade radnih mjesta u BiH. Privrednici po ko zna koji put upozoravaju da su u svojim planovima već ranije predvidjeli pogodnosti ove odluke koja donosi niže carine prilikom uvoza repromaterijala, ali i da su zaključili ugovore, pa bi ih neusvajanje odluke dovodilo u situaciju da otkažu te ugovore ili da posluju sa gubitkom. Uz to, bh. privrednici naglašavaju da ova odluka mora biti trajna, a ne da se produžava svake godine, odnosno da se čeka zadnji dan u godini i da se strepi da li će ona biti produžena ili ne. Kažu i da ovakvu situaciju i odlugovlačenje institucija po ovom pitanju ne mogu objasniti stranim partnerima, koji takvo ponašanje nikako ne mogu shvatiti.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, rekao je da je Privredna komora RS još u oktobru ove godine dostavila Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH inicijativu za produženje ove odluke do 31. decembra sljedeće godine.

"Neprihvatljivo je i nedopustivo da se čeka sam kraj godine kako bi ova odluka bila produžena i da se privrednici dovode u neizvjesnost, jer im od toga zavise ugovori", rekao je Blagojević. Dodao je da je ta odluka u prethodnom periodu njene primjene dala izuzetno pozitivne rezultate u više privrednih grana, prije svega u industriji tekstila, kože i obuće, ali i u elektro i prehrambenoj industriji, gdje je u većini privrednih društava iz ovih oblasti došlo do povećanja naloga od strane ino-partnera i do povećanja broja zaposlenih, te proširenja kapaciteta. On je rekao da Privredna komora RS smatra da je potrebno tu odluku produžiti na 2017. godinu, uzimajući u obzir sve pozitivne efekte koje je donijela njena primjena. Osim toga, dodao je da je Privredna komora RS još u julu ove godine dostavila Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH inicijativu za proširenja ove odluke, te izrazio očekivanje da će se u odluci za 2017. godinu naći i ta predložena proširenja.

Radovan Pazurević, predsjednik Izvršnog odbora Udruženja proizvođača tekstila, odjeće, kože i obuće pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH, rekao je da je ovakav postupak neodgovoran i neozbiljan, posebno, jer dolazi od strane državnih institucija koje treba da vode brigu o privrednicima.

"Ne znam šta bih drugo rekao. Polovinom ove godine u Sarajevu smo s nadležnim institucijama pričali na ovu temu. Tada su svi glatko prihvatili da to treba što prije uraditi i da nije pitanje dana, nego sata kada će se to desiti i ja sam mislio da smo mi tu priču završili, ali evo došli smo na nekoliko dana do kraja godine, a te odluke nema", rekao je Pazurević i dodao da ne smije ni pomisliti šta će se desiti u ovom sektoru, ako odluka ne bude usvojena.