Trik pitanje Nobelovca, šta biste odgovorili?

Profesor na Univerzitetu Čikago Ričard Taler dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju zbog pokušaja da shvati kako ljudi donose odluke, posebno one loše.

Taler, Amerikanac, jedan je od vodećih stručnjaka u relativno novom polju koje je kombinacija psihologije i ekonomije.

Izgradio je karijeru proučavanjem lošeg izbora ljudi – od toga zašto ljudi ne izdvajaju i ne štede više za penziju, preko toga zbog čega nacionalni fudbalski timovi nekada izaberu loše nove igrače, čak je razmišljao i o tome kako da pod u kupatilu bude čistiji.

"Mi Amerikanci jedemo previše, previše se zadužujemo i sve neprijatno odlažemo koliko god je to moguće“, napisao je Taler jednom prilikom.

Ljudi više vole trenutno zadovoljstvo, čak iako znaju da će im, ukoliko budu malo strpljiviji, to omogućiti bolji život kasnije, zaključio je Taler.

Doktorirao je ekonomiju 1974. i pojavio se kratko u filmu "The Big Short".

"On je pionir u integraciji ekonomije i psihologije", saopštio je komitet za Nobelovu nagradu. "On je učinio ekonomiju ljudskom".

Komisija je pohvalila Talera zbog pokušaja da podstakne ljude i kompanije da donose bolje odluke. Pored svojih naučnih radova i knjiga, Taler je napisao mnoge kolumne.

Talerovo trik pitanje:

Taler je jednom postavio pitanje koje, u suštini, odslikava ono što većina nas ne razume kada je u pitanju novac. Pitanje je o vinu, koje zapravo otkriva naše shvatanje novca:

„Koliko bi vas koštalo da popijete bocu vina koju ste kupili prije nekoliko godina za 50 dolara, a sada vrijedi 500 dolara?“

Pitanje ilustruje koliko ljudi mješaju dva osnovna pojma: realne troškove i potencijalne troškove.

Realni troškovi su ono što ste već potrošili. Već ste dali novac za nešto i ne može se ništa učiniti da se to povrati. Morate to da otpišete. U ovom slučaju, to je 50 dolara koje ste već dali na bocu vina.

Potencijalni troškovi jesu cijena izbora jedne akcije u odnosu na drugu – u ovom slučaju, to je što ste izabrali da popijete bocu vina a ne da je prodate za 500 dolara, ili čak da je zadržite i prodate je po još većoj cijeni u budućnosti.

Ispravan odgovor na pitanje je da vas košta 500 dolara da popijete bocu vina, jer ste izabrali da uživate u njemu a ne da ga prodate.

„Većina ljudi kaže da ih ne košta ništa. Neki ljudi čak i kažu da zarađuju novac pijući to vino jer ih je koštalo samo 50 dolara. To je mentalna računica“, objašnjava Taler.

(b92)