Trninić: EBRD spreman da podrži izgradnju koridora "Pet ce"

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da je Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ izrazila spremnost da sa 20 odsto grant sredstava prati izgradnju prve faza Koridora "Pet ce" kroz Srpsku, za koju je neophodno kreditno zaduženje od 70 miliona evra.

Trninić je naglasio da je riječ o šest kilometara auto-puta od petlje Johovac do Rudanke.

"Jedini problem je što nije ispunjen najvažniji uslov za ovaj kredit, a to je usvajanje seta zakona o akcizama. Nije sporno da se potpiše ugovor ali efektivnost kreditnih sredstava ne bi bila moguća dok se ne usvoje ovi zakoni", rekao je Trninić novinarima u Banjaluci.

On je nakon razgovora sa direktorom "Autoputeva Republike Srpske" Dušanom Topićem istakao da je EBRD pokazao interes i za neke druge infrastrukturne projekte u Srpskoj, kao što je izgradnja dionice Foča-Šćepan polje i povezivanje sa međudržavnim mostom, te izgradnja druge faze Koridora "Pet ce".

Komentarišući najave Turske o pomoći izgradnji auto-puta Sarajevo-Beograd, Trninić je rekao da postoje tri pravca koja treba da povežu Koridor "Pet ce" sa Koridorom "Deset".

"To je već eksploatisana ruta tri, koja povezuje Istočno Sarajevo, Pale, Rogaticu i Višegrad do Srbije, kao brzi put. Druga ruta je veza sa Koridorom `Pet ce" od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine i ruta devet a, koja podrazumijeva auto-put između Doboja, Tuzle i Zvornika do Loznice", objasnio je Trninić.

On je naglasio i da izgradnja mosta na Savi nema veze sa zakonom o akcizama, već da je to poseban proces koji teče dobrom dinamikom, te da bi sve neophodne procedure trebalo da budu završene na proljeće.

Direktor "Autoputeva" Dušan Topić naglasio je da su sljedeći koraci na projektu prve faze Koridora "Pet ce" to da Vlada Srpske i Narodna skupština odobre kreditni sporazum sa EBRD-om, kao i Parlamentarna skupština BiH, te eksproprijacija zemljišta koje je u toku i priprema tenderske dokumentacije.

"Planiramo da u toku jeseni raspišemo tender za izvođača radova i nadzorni organ, kako bi taj posao završili do proljeća. Ukoliko se do tada riješi pitanje zakona o akcizama, počeli bi radovi", naveo je Topić.

On je podsjetio da su od 1. juna 2009. godine kada je osnovano preduzeće "Autoputevi Srpske", do 30. septembra ove godine, ugovoreni projekti u vrijednosti 892 miliona KM, dok je trenutno stanje duga 747 miliona KM.

"U istom periodu po osnovu akciza prikupljena su i nama doznačena 402 miliona KM i kompletan iznos namjenski je potrošen za izgradnju auto-puteva", naglasio je Topić.

On je dodao da je "Autoputevima Srpske" ovih dana uplaćeno 460.000 evra, kao dio naknada iz prodaje stečajne mase slovenačkog preduzeća "CPM", s kojim je prije sedam godina potpisan, a zatim raskinut ugovor za koncesiju auto-puta Banjaluka-Doboj i za koji je "Autoputevima" od stečajnog upravnika priznato potraživanje od 7,6 miliona evra.