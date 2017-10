U Omarskoj rude ima do 2025. godine

BANJALUKA - Eksploatacija rude gvožđa u Rudniku Omarska završava 2025. godine i neophodna je hitna reakcija kako bi se uključivanjem preostalih rezervi rudarska djelatnost na tom području produžila do 2032. godine.

Na ovo je upozorio Ranko Cvijić, profesor Rudarskog fakulteta u Prijedoru, koji će na predstojećem sedmom rudarskom kongresu, koji se od 11. do 13. oktobra održava u Prijedoru, na tu temu održati i predavanje.

"Neophodan je hitan dogovor između subjekata Rudnika željezne rude Ljubija, Vlade Republike Srpske i grada Prijedora kako bi se pokrenula proizvodnja u Centralnim rudištima u 2018. godini i rudarska djelatnost produžila do 2032. godine", rekao je Cvijić.

Za produženje vijeka ljubijskog rudnog rejona neophodno je aktivirati i eksploatisati ležišta u Ljubiji i Tomašici i u tom poslu glavnu ulogu ima Vlada Republike Srpske, odnosno Komisije za koncesije Republike Srpske, a prema procjenama u tri ležišta, odnosno Omarskoj, Ljubiji i Tomašici rezerve rude gvožđa kreću se oko 43 miliona tona.

"Na osnovu detaljnih geoloških analiza, uslova lokalizacije rudnih ležišta i zakonitosti njihovog razmišljanja, procjenjuje se velika potencijalnost ljubijskog rudnog rejona za pronalaženje novih resursa i rezervi. Izvedene metalogenetske i druge analize u okviru ljubijskog rudnog rejona nedvosmisleno ukazuju na značajne mogućnosti proširenja postojeće mineralnosirovinske baze", navodi Cvijić u svom radu koji će predstaviti na rudarskom kongresu.

Kada je u pitanju kvalitet rude gvožđa u Rudnicima željezne rude Ljubija, on nije na vrhunskom svjetskom nivou, što ograničava mogućnost prerade po osnovu kvaliteta i zbog toga je neophodno uvođenje novih tehnologija i pripreme obogaćivanja. Ilustracije radi, u svijetu se uglavnom, i to u preko 90 odsto slučajeva, eksploatišu rude iz kojih se dobijaju vrlo kvalitetni koncentrati sa 62 do 68 odsto željeza, dok se u Omarskoj eksploatišu rude sa srednjim sadržajem gvožđa od oko 46 odsto.

I pored poprilično niskog kvaliteta, Rudnici Ljubija imaju velikog značaja za regiju Prijedor, ali i za cijelu Republiku Srpsku s obzirom na to da su trenutno među najvećim korisnicima "Željeznica Republike Srpske" i gotovo sav teretni saobraćaj na prugama u RS vezan je za taj rudnik.

"Analiza pokazuje da se na jednog zaposlenog u proizvodnji ruda gvožđa u reproizvodnim cjelinama, infrastrukturnim i drugim djelatnostima regije i šire ostvaruje zapošljavanje 15 do 20 radnika, te da svaki zaposleni obezbjeđuje egzistenciju za još tri do četiri člana uže porodice", rekao je Cvijić, dodajući da je, između ostalog, i iz tog razloga neophodno da se produži vijek rudnika, jer trenutno u njemu radi preko 800 ljudi.