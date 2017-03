U mjesecu martu mnoštvo aktivnosti u Bingu

U povodu 8. marta, prekrasnog praznika kada su dame u fokusu, u kompaniji Bingo organizuje se niz aktivnosti, ali i društveno odgovornih kampanja.

Tako smo 2. marta započeli kampanju s našim poslovnim partnerima već drugu godinu zaredom, pod nazivom „Pokažimo da nam je stalo“, po završetku koje ćemo Sigurnim kućama u BiH uručiti donaciju od 10.000,00KM.

Nažalost, problemi u društvu vezani za podređeni položaj žena i dalje nisu prevaziđeni. Stoga moramo konstantno podsjećati na važnost uloge žene u njemu.

Finansijska i moralna podrška štićenicima sigurnih kuća je od velikog značaja, te smo u promotivnom periodu 2.-8.3.2017. u našim centrima posebno označili proizvode čijom se kupovinom učestvuje u ovom projektu. Važno je kupcima skrenuti pažnju na ciljeve projekta, te smo obzirom na potrebe za prigodnim osmomartovskim poklonima u kampanju uključili proizvode Dove, Afrodita, Milka, Violeta, Alma Ras i Kraš.

Druga kampanja koju ovih dana sprovodimo jeste podrška Zadrugi „Zelena mreža“, koja je osnovana uz podršku Udruženja „Snaga žene“ a koje nam se nedavno obratilo sa veoma lijepim prijedlogom za saradnju.

S ciljem da se na jedan sveobuhvatan način pomogne korisnicima uključenim u projekte, „Snaga žene“ je osnovala zadrugu „Zelena mreža“. Cilj zadruge je osigurati otkup sirovine od korisnika, angažman korisnika u procesu proizvodnje i distribuciju na tržište finalnih proizvoda uz podršku tima “Snaga žene”. U trenutnom asortimanu proizvoda su: prirodni sokovi od jabuke, nekoliko vrsta čaja (neven, lavanda i list aronije...), nekoliko vrsta aromatičnih likera (neven, lavanda i aronija...) i nekoliko vrsta meda.

Kompanija Bingo je odličila biti strateški partner u promociji ovih proizvoda, te kroz niz aktivnosti povodom Dana žena, pružiti podršku za što bolji plasman i prodaju ovih proizvoda. Tako ćete u periodu 4. do 8. marta u nekoliko Bingo trgovina imati priliku kupiti ove proizvode direktno od njihovih proizvođača, odnosno žena koje su se uključile u projekat.

Ukoliko se naši kupci žele pridružiti i kupovinom ovih proizvoda doprinijeti poboljšanju kvaliteta života korisnica „Zelene zadruge“, pridružite nam se u Bingo centrima:

Hipermarket Vogošća , Sarajevo 4.3.2017. - korisnice i njihovi proizvodi iz Srebrenice, Tuzle, Vareša i Goražda.

Hipermarket Brčko (Braće Ćuskića) 6.3.2017. - korisnice i njihovi proizvodi iz Tuzle, Brezovog Polja i Brčkog

Bingo City Center, Tuzla 7. i 8.3.2017. - korisnice i njihovi proizvodi iz Tuzle, Srebrenice, Vareša i Goražda.

Osim ovog vida podrške, određeni asortiman čajeva koji su u Zadrugi proizvedeni uskoro će se naći i na policama Binga.

Na pomolu je još jedna društveno-odgovorna kampanja koja će direktno uključiti naše kupce, a koju ćemo ozvaničiti i započeti 8. marta. Radi se o kampanji zasnovanoj na kupovini prekrasnog cekera s „Made in BiH“ etiketom koji je dizajnirala bh.umjetnica Maide Ljubuškić May. Kampanja nosi naziv „Ono si što nosiš u srcu“, a prodajom cekera donirat ćemo 5 000KM za organizaciju humanitarne utrke „Race for the cure“. Prepoznatljiv je to događaj koji se organizira već deset godina zaredom u Sarajevu, a koji za cilj ima osnažiti žene u borbi protiv karcinoma dojke. Ceker koji je veoma atraktivnog izgleda kupci će moći pronaći u odabranim Bingo trgovinama i vjerujemo da ćete ga nositi s ponosom, jer ono ste što nosite u srcu.

Kako bismo sve ove priče objedinili, donaciju u iznosu od 10.000,00KM Sigurnim kućama u BiH uručit ćemo 8. marta u Bingo City Centeru, koji će i sam učiniti dobro djelo i podržati Udruženje “Snaga žena” uručenjem donacije od 1000 KM.

Toga dana sve pripadnice ljepšeg spola koje budu posjetile centar u periodu od 12 do 19h očekuju ugodna iznenađenja.