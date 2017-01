Ukidanje poreza na plate ispod 600 KM podstiče isplatu nižih plata

SARAJEVO - Ukidanje poreza na plate ispod 600 KM i uvođenje dodatnih pet odsto poreza na plate iznad 600 KM samo bi podstaklo poslodavce da snize plate ili da dio isplaćuju na crno.

Kažu to u Savezu samostalnih sindikata (SSS) BiH, nakon pojave informacije o novoj ideji da, u okviru poreza na dohodak u FBiH, porez na plate niže od 600 KM bude nula odsto, ali za one preko tog iznosa pet odsto veći nego sada. Neki od ekonomista, pak, kažu da to možda i ne bi bio loš potez jer bi, moguće, bio smanjen rad na crno.

U Ministarstvu finansija i Vladi FBiH su kazali da je još u izradi zakon o porezu na dohodak, s kojim paralelno treba da bude ponuđen i zakon o doprinosima, te da još traje usaglašavanje. U Vladi su napomenuli i da bi trebalo da bude nekoliko stopa, od nulte pa nadalje, ali je sve još u procesu i svakako mora proći i Ekonomskosocijalno vijeće FBiH.

"Nama ništa novo nije ponuđeno. Ali, ono što je naš prijedlog je da se ne oporezuje plata do oko 800 KM, odnosno do iznosa prosječne plate u FBiH, da od tog iznosa do iznosa potrošačke korpe od 1.700 1.800 KM oporezivanje može biti 12 odsto, a za plate veće od potrošačke korpe što se nas tiče može biti i 30 odsto", rekao je Selvedin Šatorović, potpredsjednik SSS BiH.

Istakao je da sve porezne reforme rade protiv interesa radnika, navodeći da Vlada želi da "izbije" i faktor ličnog odbitka iz zakona i stavi u isti koš porodice s više članova i one koji žive sami.

"Ova ideja o kojoj se sad piše stimuliše poslodavce da daju niže plate, stimuliše niži penzijski osnov. Puno je nelogičnosti. Radi se bez kvalitetnih analiza. O tome pišu mediji, a socijalni partneri nisu upoznati, što govori o ozbiljnosti Vlade i kako pristupa ovim procesima", dodao je Šatorović.

Ekonomista Kadrija Hodžić kazao je da treba napraviti analizu koja bi pokazala koliki je priliv poreza, odnosno javnih prihoda od plata.

"Ako bi bio manji nego sada onda se govori o ugroženosti budžeta. Ali ipak bi to rješenje stimulisalo male plate, one do 600 KM koje se ne bi oporezivale. Onda bi se poslodavcima isplatilo da prijave radnike koji rade na crno. Time bi dobila mala, srednja i mikro preduzeća. Ali to su sve samo pretpostavke, mada ima smisla o tome razmišljati", reako je Hodžić.

Napomenuo je ipak da bi bili destimulisani oni koji isplaćuju veće plate, ali da oni svakako moraju prijavljivati radnike jer spadaju u visoke skale.

Sanel Razić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, rekao je da ko više zarađuje treba više i da se oporezuje, što je ideja i odranije, ali da treba vidjeti kolika su sva opterećenja i šta bi ovo značilo u apsolutnom iznosu.

"Treba vidjeti koeficijente, osnovicu, prateće elemente. Bez te analize teško je donositi kvalitetne odluke ili bilo šta komentarisati", dodao je Razić.