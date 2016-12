Ukinuta presuda iz Trebinja kojom je Aggarwal planirao izvući milione iz „Krajina osiguranja“

BANJALUKA – Viši privredni sud u Banjaluci ukinuo je kontroverznu presudu Okružnog privrednog suda u Trebinju iz maja ove godine po kojoj je osiguravajuće društvo „Krajina“ trebala isplatiti blizu šest miliona KM svojim većinskim vlasnicima Naveen Aggarwalu i Neete Gupte protiv kojih je u međuvremenu pokrenuta i kriminalistička istraga, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba

Ukidanjem sudske presude iz Trebinja, definitivno je spriječen plan Naveen Aggarwalu i Neete Gupte da iz „Krajina osiguranja“ izvuku 5,8 miliona KM, plus zatezne kamate.

Do poništenja presude došlo je samo zahvaljući brzoj reakciji MUP-a RS i Agencije za osiguranje RS koja je uvela vanrednu upravu u „Krajina osiguranje“ i pokrenula postupak osporavanja pred Višim privrednim sudom Banjaluka.

U presudi Višeg privrednog suda Banjaluka od 19. decembra ove godine koja je u posjedu CAPITAL-a usvaja se zahtjev „Krajina osiguranja“ za ponavljanje presude suda iz Trebinja, bez obzira što je ona postala pravosnažna.

„Ukida se presuda Okružnog privrednog suda Trebinje broj 620PS010966 16PS od 16.05.2016. godine i predmet se dostavlja Okružnom sudu u Trebinju“, navodi se u Rješenju Višeg privrednog suda Banjaluka.

Vanredni upravnik Krajina osiguranja Miroslav Lazendić dobio je rješenje Višeg privrednog suda, ali je odbio da je komentariše.

Izvući novac i pobjeći

Kada su mu propali svi prethodni pokušaji da izvuče novac iz Krajina osiguranja, većinski vlasnik i predsjednik Upravnog odbora „Krajina osiguranja“ Naveen Aggarwal je na krajnje sumnjiv način došao da sudske presude u Trebinju da može naplatiti 5,8 miliona KM, otkrio je CAPITAL još u junu ove godine.

Aggarwal je tužbu podnio tajno i to pred Privrednim sudom u Trebinju, a ne u Banjaluci gdje je sjedište „Krajina osiguranja“. On je tužbu podnio tvrdeći da su u prospektu pri kupovini akciji prikriveni značajni događaji, odnosno da prikazana vrijednost akcija nije odgovarala stvarnoj.

Kako bi bio siguran da će dobiti novac koji tužbom potražuje, Aggarwal na sjednici UO „Krajina osiguranja“ donosi odluku kojom se ovo društvo odriče prava žalbe na presudu suda, čime ona ekspresno postaje pravosnažna.

Aggarwal je 2. juna podnio sudu prijedlog za izvršenje po osnovu izvršne isprave odnosno priznanja „Krajina osiguranja“. Međutim, ovaj sud se 8. juna proglasio nenadležnim u ovom predmetu i naveo da će on po pravosnažnosti rješenja biti predat Okružnom privrednom sudu Banjaluka kao stvarno nadležnom.

Aggarwal je tužbu podnio sudu u Trebinju upravo kako bi bi to prošlo nezapaženo s obzirom da je u Banjaluci mjesecima pod budnim okom regulatora i MUP-a RS.

Noćna mora

No, presuda Višeg privrednog suda Banjaluka nije kraj noćne more za kontroverznog investitora u Krajina osiguranje. Pored toga, što mu je definitivno propao pokušaj da sudskim putem iznese van Republike Srpske sav uloženi novac, a i dalje ostane većinski vlasnik Aggarwal se suočava sa još većim problemom. Sada mora da uloži još blizu sedam miliona KM u Krajina osiguranje, ili će ostati i bez do sada uloženih 6,9 miliona KM.

Naime, Komisija za hartije od vrijednosti RS utvrdila je, rješenjem od 25. oktobra, da su Aggarwal i Gupta Nepte djelovali zajedno pri kupovini akcija „Krajine“, te ih obavezala da objave ponudu za preuzimanje preostalih akcija ovog društva.

To znači da Aggarwal mora da uloži još 6,9 miliona KM za kupovinu preostalih nešto manje od 50 odsto akcija „Krajine“, ili će mu u suprotnom biti blokirana sva upravljačka prava u ovom društvu u kojem bi tada većinu ponovo imala RS odnosno Investiciono-razvojna banka RS.

Iako im rješenje još nije zvanično uručeno, Aggarwal i Gupta su već podnijeli tužbu Okružnom sudu u Banjaluci tražeći njegovo poništenje. Istovremeno su zatražili i da KHOV odloži izvršenje rješenja do konačne sudske odluke, odnosno da ih privremeno oslobodi obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ostalih akcija. Uzalud, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odbacila je njihov zahtjev i naredila im da objave ponudu za preuzimanje svih akcija ovog osiguravajućeg društva.

„Komisija je 14. novembra odbacila kao neosnovan zahtjev Naveena Aggarwala i Neete Gupata za odlaganje izvršenja prethodnog rješenja Komisije kojim je tim licima utvrđena obaveza za objavljivanje ponude za preuzimanje“, potvrdili su tada za CAPITAL u KHOV.

Do, za sada, pozitivnog ishoda cijele afere ne bi došlo da Agencija za osiguranje nije krajem jula uvela vanrednu upravu i tako spasila izvlačenje kapitala iz „Krajina osiguranja“ što bi je na kraju odvelo u stečaj.

„Krajina osiguranje“, koje je bilo u većinskom vlasništvu RS, krajem prošle godine je dokapitalizacijom promijenilo vlasnika, tako što su Amerikanac indijskog porijekla Naveen Aggarwal i Gupta Neete kupili emisiju akcija za blizu sedam miliona KM.

(capital.ba)