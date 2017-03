"Unis" između likvidacije i restrukturiranja

DOBOJ - Sudbina derventske Fabrike cijevi "Unis" biće poznata 16. marta, kada će pred Okružnim privrednim sudom Doboj biti utvrđeno da li je većina povjerilaca glasala za plan za njeno restrukturiranje.

Predloženi plan, između ostalog, predviđa namirenje svih povjerilaca u roku od jedanaest godina, a njihovo namirenje bi počelo dvije do četiri godine nakon usvajanja plana.

"Bez obzira na to što kompanija 'Unis' ima dobar proizvodni program, ima respektabilne kapacitete, ne samo za naše, nego i šire evropsko tržište, ona ima velike poteškoće s obzirom na to da ima nominalne, utvrđene dugove, odnosno obaveze koje ne izmiruje, u iznosu od oko 330 miliona KM, i u slučaju da ne bude prihvaćen plan restrukturiranja, sud je dužan da otvori stečajni postupak bez obzira na te karakteristike. U tom slučaju bi faktički došlo, najvjerovatnije, do likvidacije firme i prodaje imovine stečajnog dužnika", izjavio je Radomir Jokić, povjerenik Fabrike cijevi "Unis".

Na ročištu održanom u četvrtak u Okružnom privrednom sudu Doboj većini prisutnih povjerilaca je zasmetalo što će, ukoliko prihvate plan restrukturiranja, ostati bez deset procenata iznosa sredstava koje potražuju od "Unisa".

"Mi očekujemo da ćemo zajedno s povjerenikom i određenim vještakom izvršiti ispravke i dopune plana, usaglasiti ga s primjedbama koje su dali Sud i povjerioci i da ćemo na ročištu 16. marta izglasati plan. Optimista sam ne samo po pitanju glasanja, nego i sprovođenja plana", kaže Dragan Adžić, punomoćnik "Unisa".

Za razliku od većine povjerilaca koji su na ročištu iznijeli primjedbe na predloženi plan restrukturiranja, među kojima su mahom bili predstavnici javnih preduzeća, radnici su plan prihvatili kako bi sačuvali svoja radna mjesta.

U postupku restrukturiranja, koji je započet 5. septembra prošle godine, u "Unisu" je radilo 220 radnika, od fabrike 924 povjerioca potražuju 496 miliona KM, a procjena njene imovine nije vršena.

"Ali postoji očekivana unovčena vrijednost koju sam uradio na osnovu vlastite procjene i koju cijenim na 25 do 30 miliona KM", naveo je Radomir Jokić, povjerenik "Unisa".