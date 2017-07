Uprava "Agrokora" traži da dobavljači kreditiraju "Mercator"

SARAJEVO - Uprava "Agrokora" ne planira "Mercator" u BiH opterećivati dugovima "Konzuma", već želi da poslovanje započne od nule, saznaju "Nezavisne".

Za to im je potrebna podrška dobavljača, koji bi, prema planu, trebalo da napune robom prodavnice "Mercatora", a da im se, kako saznajemo, s plaćanjem krene nakon 60 dana. Ovo kreditiranje ne odgovara dobavljačima, jer bi se njihova potraživanja nastavila uvećavati s tim da im niko ne želi dati garancije da će "Mercator" izmirivati svoja dugovanja.

Stoga su pojedini dobavljači negodovali i nezadovoljni napustili sastanak, koji je juče održan u Sarajevu s Antom Ramljakom, povjerenikom za "Agrokor", te predstavnicima entitetskih i bh. vlasti.

Pregovarački tim Skupštine dobavljača prije sastanka saopštio je da neće potpisivati ugovor s "Mercatorom" za isporuku robe bez prethodnog obezbjeđenja bankarske garancije. Traže da "Mercator" preuzme dio duga koji ima "Konzum" adekvatno trenutnim udjelima u prometu i prodaji "Konzuma". Za nastavak saradnje s "Konzumom" BiH traže se i garancije "Sarajevskog kiseljaka" i "Leda" Čitluk za pokrivanje dijela tekućih i budućih potraživanja.

"Ono što nam je bitno je osiguranje naše izloženosti. Zamolio bih da naše zahtjeve shvate ozbiljno, a projekat koji su ponudili potpuno podržavamo", rekao je Miljenko Crnjac, predstavnik proizvođača i dobavljača na sastanku, koji smatra da su institucije, ali i predstavnici "Agrokora", "Konzuma" i "Mercatora" razumjeli šta oni traže i očekuju da će imati razumijevanja.

Ramljak je kazao da nema potrebe za ultimatumima, jer se radi u korist svih.

Povjerenik za "Agrokor" i Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nakon sastanka saopštili su da će "Agrokorova" firma "Velpro" u BiH biti likvidirana.

Obećano je da će većina od 161 zaposlenika biti raspoređena u okviru "Konzuma" i "Mercatora", dok će određeni broj otići u penziju ili dobiti otpremnine. Ramljak je konstatovao da je predstavnicima nadležnih državnih i entitetskih institucija u BiH predočio i plan restrukturiranja i smanjenja troškova, a krenulo bi se upravo s likvidacijom "Velpra".

"Odluka o likvidaciji donesena je jer je 'Velpro' veliki gubitaš", rekao je Ramljak, koji tvrdi da je "Agrokor" ušao u bolju fazu i da očekuje da će se situacija u potpunosti stabilizovati.

Najavio je da će "Mercator" preuzeti 83 prodavnice, koje će biti rebrendirane, te da će 176 dućana ostati u "Konzumovom" vlasništvu.

Mirko Šarović kazao je da im je sasvim jasno rečeno da se stvaraju dvije kompanije u okviru jednog vlasnika - "Mercator" i "Konzum".

"Praktično, vraćamo se na 2014. godinu, 'Mercator' preuzima samo svoje objekte koje je imao do ulaska u 'Agrokor', a preuzeo bi i robu i opremu od 'Konzuma'. Dio od oko 20 miliona KM za robu odmah bi bio preusmjeren prema dobavljačima kojima se duguje. 'Konzum' bi bio podržan od 'Agrokora' i bila bi izvršena dokapitalizacija. Tako bi se stvorile dvije kompanije koje bi bile zdrave", naglasio je Šarović.

Dobijena su, kaže, obećanja da nema namjere prodaje ni "Konzuma" niti "Mercatora", odnosno tek kad te kompanije postanu u potpunosti održive i stabilne, možda će se tražiti novi kupac.

"Očekuje se da se sva pitanja u okviru 'Konzuma', odnosno 'Mercatora' završe do kraja avgusta, septembra, da se to vrijeme iskoristi za posebnu pomoć i marketing 'Mercatoru', a da sav proces bude završen najdalje do 1. oktobra", rekao je Šarović.

Kada su dobavljači u pitanju, kaže da je plan da se tekući dug postepeno smanjuje. Konstatirano je da nije povećavan u proteklim sedmicama, te da se dug koji ima "Agrokor", odnosno "Konzum", a koji se nije uspio servisirati, reprogramira na više rata u skladu sa dogovorom koji će imati sa dobavljačima, Asocijacijom poslodavaca ili Skupštinom.

"O tome ćemo razgovarati u avgustu u Sarajevu", rekao je Šarović i dodao da je od rukovodstva "Konzuma" dobio informaciju da tekuća dugovanja te kompanije iznose 63 miliona KM.

"Agrokorove" kompanije kćerke u BiH zapošljavaju oko 5.200 radnika, a najviše ih je u podružnici "Konzuma", koja je u BiH registrovana kao samostlani pravni subjekat.

Isplata prije likvidacije

Preostali dug koji će "Velpro" imati prema dobavljačima će prije okončanja likvidacije preuzeti "Konzum" BiH i biće plaćen u cijelosti, saopštio je "Konzum".

"'Centri Velpra' su u najmu i s njihovim vlasnicima se vode razgovori o izlasku 'Velpra' iz ovih centara, kako bi oni što prije mogli biti stavljeni u drugu komercijalnu funkciju", navodi se u saopštenju.