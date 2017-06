Vigemark: EU najveći trgovinski partner BiH

SARAJEVO - Šef Delegacije EU Lars-Gunar Vigemark izjavio je da je liberalizacija trgovine, koja je sadržana u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/, donijela vidljive promjene, a kao primjer istakao je da je EU najveći trgovinski partner BiH, jer se 70 odsto izvoza iz BiH odnosi na izvoz u zemlje članice Unije.

"Podaci Agencije za statistiku govore da je za 12,5 odsto povećan izvoz u prva četiri mjeseca ove godine, u poređenju sa prošlom godinom. U martu se izvoz povećao za 22 odsto, a vrijednost izvezene robe iznosi milijardu KM", rekao je Vigemark otvarajući Konferenciju o dvogodišnjem periodu otkako je SSP stupio na snagu, koju organizuje Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Vigemark je naglasio da su napravljeni iskoraci od stupanja na snagu SSP-a, poput napretka u ispunjavanju uslova iz Reformske agende, a u toku je postizanje pune primjene SSP-a.

Šef Delegacije EU napomenuo je da se konferencija održava istovremeno dok se u zgradi parlamenta BiH održava sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/, što pokazuje da je međunarodna zajednica uvijek prisutna i nadgleda napredak zemlje na putu ka EU.

Vigemark se osvrnuo i na ispunjavanje Upitnika EU i prevođenja odgovora. On je naglasio da su parlamenti važan dio tog procesa i pozvao parlamentarce da nađu rješenja da proces ne traje predugo.

Obraćajući se prisutnima, predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik DŽaferović istakao je da je nakon osam godina zastoja i nakon britansko-njemačke inicijative za BiH i usvajanja Reformske agende načinjen napredak od stupanja na snagu SSP-a.

Džaferović je rekao da je, osim članstva BiH u NATO-u, članstvo u EU osnovni spoljnopolitički cilj zemlje.

Šef Misije OEBS-a ambasador Džonatan Mur izrazio je zadovoljstvo da je ova međunarodna organizacija suorganizator konferencije.

Mur je istakao da se konferencijom obilježava važan period, te da je tokom proteklih godina pokazana odlučnost lidera u BiH na putu ka EU.

Učesnicima se obratio i član Predsjedništva BiH Dragan Čović, koji je rekao da evropski put nema alternativu.

On je izrazio bojazan da nakon usvajanja mehanizma koordinacije BiH nije u stanju da iskoristi taj mehanizam kako bi proces evrointegracija išao mnogo brže.

Čović je ukazao na to da se već danas kasni sa Upitnikom EU, upozorivši da praksa pokazuje da BiH može dugo ostati u statusu kandidata, te da treba iskoristiti činjenicu da su vrata EU otvorena.

- Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić ocijenio je da period stagnacije od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/ od 2008. godine do 2015. godine nikom u BiH nije donio dobro, jer su izgubljeni milionski iznosi pristupnih fondova EU.

Na sesiji "Ostvareni napredak nakon stupanja na snagu SSP-a", u okviru Konferencije o dvogodišnjem periodu otkako je SSP stupio na snagu, koju organizuje Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, Zvizdić je rekao da je BiH najveći iskorak u procesu evropskih integracija učinila 2016. godine nakon britansko-njemačke inicijative.



On je podsjetio je da je u prošloj godini BiH podnijela kredibilnu aplikaciju za članstvo i dobila Upitnik EU.



"Tome je prethodio dug period stagnacije tokom koje su izgubljeni milionski iznosi pristupnih fondova EU, jer je SSP potpisan davne 2008. godine", rekao je on.

Zvizdić je istakao da je sticanje statusa kandidata za ulazak u EU u skoroj budućnosti i otvaranje poglavlja ono što želi većina građana BiH, tvrdeći da evropski put ima podršku 76 odsto građana BiH.

Govoreći o rezultatima mjera iz Reformske agende, Zvizdić je istakao da je BiH sačuvala finansijsku stabilnosti i kreditni rejting "B" sa pozitivnim prespektivama, kao i da su svi vitalni parametri u BiH povećani.

Kad je riječ o mehanizmu koordinacije, Zvizdić je rekao da je on profunkcionisao, te da je završeno uspostavljanje svih tijela, tačnije 33 radne grupe u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

"EU i dalje mora ostati naš najvažniji spoljnopolitički cilj i nema alternativu za stvaranje bolje društveno-ekonomske klime. Nadam se da ćemo, i vlast i opozicija, biti jedni drugima partneri u ispunjavanju zadataka u procesu evropskih integracija", kaže Zvizdić.

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak rekao je da u BiH ništa ne okuplja ljude i političare kao što je opredjeljenje za članstvo zemlje u EU.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović podsjetio je da je do stupanja na snagu SSP-a na snazi bio Privremeni sporazum.

Lovrinović je naglasio da bi današnja konferencija trebalo da omogući da se čuju ocjene poslanika Evropskog parlamenta Tonina Picule i Kristijana Dan Prede o napretku BiH, ali i mogućnosti da se razmotre otvorena pitanja u vezi sa sprovođenjem SSP-a.

Konferencija je podijeljena u četiri sesije i predstavlja priliku da najviši zvaničnici BiH i EU razmijene stavove i mišljenja o procesu evropskih integracija BiH kao njenom strateškom spoljnopolitičkom cilju, ostvarenom napretku BiH nakon stupanja na snagu SSP-a, ulozi i rezultatima parlamenata u BiH u implementaciji obaveza iz SSP-a, kao i o evropskoj perspektivi BiH.

U sesiji "Uloga i rezultati parlamenata u BiH u implementaciji obaveza SSP-a" učestvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

